美核武潛艇結束釜山行 韓朝掀罵戰 華府展延伸威懾 平壤：「可能符合」用核條件

「肯塔基」號核潛艇周二（18日）抵達韓國釜山海軍作戰司令部基地，當天韓美正舉行「核諮商小組」的首次會議。「肯塔基」號昨日離開釜山，未知將前往何方，駐韓美軍指它屬戰略資產，無法提供位置及目的地等資料，而訪韓期間，可攜核武的潛艇按慣例未曾跟韓軍舉行聯合軍演。

根據今年4月美韓峰會發表的《華盛頓宣言》，美國會提升對韓國提供的核保護傘，以及再派核導彈潛艇訪韓，同時建立核諮商小組的機制。此舉被視為以美方提供「延伸威懾」（extended deterrence，即核武國將其核威懾的適用範圍從防衛本土延伸到防衛特定友邦）的方式，回應韓國自行研發核武或美國在韓國部署戰術核武的討論。

在核諮商小組周二開會後，韓國國家安保室第一次長金泰孝表示，韓美將構建一體化的「延伸威懾」體系，即通過核諮商小組共同協商決定延伸威懾事宜並共同採取行動。他指韓美會探討聯合應對朝核威脅的方案，並細化核戰略、擴大核子和常規武器的情報共享合作。

尹錫悅成首位登美核潛艇盟國領袖

在「肯塔基」號抵埗翌日，尹錫悅親臨基地，並成為首位登上美國戰略核潛艇的美國盟國領袖。尹錫悅致辭時稱，這是自1981年「羅伯特‧李」號之後，再有美軍戰略核潛艇訪韓，充分體現韓美兩國通過定期出動美國戰略資產，加強「延伸威懾」執行力的堅定意志。他指核諮商小組會議討論結合核與非核資產的核作戰聯合計劃，並決定提高在朝鮮半島周邊部署美戰略資產的可見度。

平壤就上述發展再次反彈，首爾則一如尹錫悅上台以來的強硬口吻回應。朝鮮周三凌晨在順安一帶向朝鮮半島東部海域發射兩枚短程彈道導彈，分析認為正是抗議韓美核諮商小組會議和「肯塔基」號訪韓。朝鮮國防相強純男周四表示，美國派可攜核的潛艇到釜山港基地，是對朝鮮最露骨而直接的核威脅，表明美方「包括戰略核潛艇在內的戰略資產部署可視性的增強可能符合朝鮮核武力政策所闡明的核武器使用條件」。

朝斥最露骨核威脅 韓指朝核政策非法

韓國國防部昨日發表《對北國防相談話的立場》文件反駁，稱韓美核諮商小組會議及「肯塔基」號訪韓，並非為了計劃對朝鮮使用核武或製造核威脅，反指朝鮮制定首先使用核武的非法核武政策，是世界上唯一一個實際進行先發制人的核武演習和反覆揚言對韓美同盟實施核攻擊的勢力。該部門強調，正如韓美在核諮商小組會議上所指，朝方對韓美同盟的一切核攻擊，都將面臨同盟第一時間的反制。

韓國外交部韓半島和平交涉本部長金健，昨在日本會見美國國務院朝鮮事務特別代表金星容，雙方商定將在韓美合作的基礎上加強與國際社會團結，讓朝鮮認清憑核武發展得不到任何好處，並決定加強合作切斷朝鮮發展核導項目的資金渠道。雙方強調在解決有關問題上，中國以負責任態度發揮建設性作用極其重要，並商定將繼續與中方保持溝通。

（路透社/朝中社/韓聯社）