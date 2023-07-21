伊拉克示威者闖瑞典使館縱火

燒《可蘭經》示威掀外交風波

瑞典警方周三批准在伊拉克駐斯德哥爾摩大使館外舉行集會的申請，申請人計劃周四焚燒《可蘭經》及伊拉克國旗。事件觸發信奉伊斯蘭的伊拉克民眾不滿，什葉派教士薩德爾（Moqtada al-Sadr）的支持者周四早上發起示威，數百人聚集在瑞典駐巴格大使館外抗議。聚集約一小時後，示威者闖入大使館縱火。伊拉克防暴警動用水炮驅散使館外人群。

瑞典外交部譴責襲擊，稱使館人員安全，強調攻擊大使館和外交人員嚴重違反《維也納公約》，召見伊拉克駐斯德哥爾摩代辦。伊拉克外交部也譴責事件，稱會調查及追究涉事者責任。

住在瑞典的伊拉克難民莫米卡組織周四焚燒《可蘭經》示威，他上月28日在斯德哥爾摩最大清真寺外焚燒《可蘭經》，隨後觸發薩德爾支持者闖入巴格達瑞典使館。

（法新社/路透社）