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伊拉克示威者闖瑞典使館縱火

【明報專訊】伊拉克數以百計示威者昨天（20日）凌晨闖入瑞典駐巴格達大使館縱火，抗議有示威者計劃在瑞典斯德哥爾摩的伊拉克大使館外焚燒《可蘭經》。瑞典譴責燒大使館的行為，並傳召伊拉克駐斯德哥爾摩代辦表達不滿。瑞典昨日的示威最終以踐踏代替焚燒《可蘭經》，惟伊拉克政府仍決定驅逐瑞典大使以及召回駐瑞代表以回應示威。伊拉克又宣佈吊銷瑞典電訊設備商愛立信在伊拉克的營運牌照。

燒《可蘭經》示威掀外交風波

瑞典警方周三批准在伊拉克駐斯德哥爾摩大使館外舉行集會的申請，申請人計劃周四焚燒《可蘭經》及伊拉克國旗。事件觸發信奉伊斯蘭的伊拉克民眾不滿，什葉派教士薩德爾（Moqtada al-Sadr）的支持者周四早上發起示威，數百人聚集在瑞典駐巴格大使館外抗議。聚集約一小時後，示威者闖入大使館縱火。伊拉克防暴警動用水炮驅散使館外人群。

瑞典外交部譴責襲擊，稱使館人員安全，強調攻擊大使館和外交人員嚴重違反《維也納公約》，召見伊拉克駐斯德哥爾摩代辦。伊拉克外交部也譴責事件，稱會調查及追究涉事者責任。

住在瑞典的伊拉克難民莫米卡組織周四焚燒《可蘭經》示威，他上月28日在斯德哥爾摩最大清真寺外焚燒《可蘭經》，隨後觸發薩德爾支持者闖入巴格達瑞典使館。

（法新社/路透社）

相關字詞﹕縱火 大使館 焚燒 伊拉克 瑞典 可蘭經

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