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論文數據涉造假 史丹福校長辭職

【明報專訊】美國加州知名學府史丹福大學校長泰西耶-拉維涅身陷科研論文造假風波，周三（19日）宣布辭職，下月底生效。由頂尖科學家組成的調查小組雖未發現泰西耶-拉維涅親身參與不當研究行為證據，但指他的幾篇論文顯示「篡改研究數據」情况，而他未能果斷糾正錯誤。他坦承這次風波可能引發對他能否繼續勝任校長爭議，故決定辭職。

泰西耶-拉維涅（Marc Tessier-Lavigne）是加拿大出生的神經科學家，主要研究阿茲海默症和柏金遜症等退化疾病的原因和治療，以及開發脊髓損傷治療法。他2003年受聘於美國生物技術公司Genentech，擔任藥物研發執行副總裁及首席科學總監，2011年起到紐約洛克菲勒大學出任校長，2016年起領導史丹福大學。

學生校報質疑 校董會獨立調查

由史丹福大學學生營運的校報《史丹福日報》（Stanford Daily）去年起發表多篇報道質疑對泰西耶-拉維涅的科學研究，其中最嚴重的指控涉及2009年《自然》期刊發表有關阿茲海默症的重要研究。《史丹福日報》今年2月報道指該研究受到欺詐調查兼被發現偽造數據，而泰西耶-拉維涅被指隱瞞。

史丹福大學校董會今年1月成立由前聯邦法官領導的科學家小組展開獨立調查，審查泰西耶-拉維涅撰寫或共同撰寫的12篇論文，周三發表調查報告，指出查泰西耶-拉維涅的實驗室成員篡改研究數據，導致查泰西耶-拉維涅為主要作者的5篇論文存重大缺陷。小組發現，在多次情况下泰西耶-拉維涅糾正錯誤措施不足，又指他創造的實驗室文化可能迫使博士後研究生偽造數據，而他本應糾正這些錯誤。

不過，小組駁斥針對2009年阿茲海默研究的指控，稱沒偽造數據或泰西耶-拉維涅從事欺詐的證據，但指出研究存在「多個問題」，並且在科學嚴謹和程序方面未達標。

稱後悔沒「更堅持不懈」糾錯

63歲的泰西耶-拉維涅在調查報告發表後宣布辭職。他在一份聲明中表示將撤回3篇被指有問題的論文並修正另外兩篇的內容。他強調「只會在確信數據正確且準確描述的情况下才會提交科學論文」，但後悔沒有「更堅持不懈地」尋求糾正錯誤，他又認同應更嚴格管控實驗室。他預期對調查報告的討論在短期內會持續，「這可能導致對我帶領大學進入新學年的能力產生爭議」，因此決定辭任校長，8月31日起生效 。他表示仍會在該校擔任生物學教授，並繼續從事腦部發育和神經退化的研究。

史丹福大學古典學系主任、人文科學院前院長薩勒（Richard Saller）將於9月1日起擔任臨時校長。

（法新社/紐約時報/華爾街日報）

相關字詞﹕論文造假 泰西耶-拉維涅（Marc Tessier-Lavigne） 史丹福大學

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