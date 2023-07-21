國會騷亂案 特朗普面臨3法規治罪

涉串謀侵犯民權

兩名消息人士透露，史密斯在信件提及3項刑事法規，其中兩項為串謀詐騙政府及妨礙官方程序。《衛報》引述消息人士報道，這兩項法規顯示針對特朗普的案件核心焦點，在於特朗普試圖以假選舉人阻止國會確認拜登勝選。

至於第3項法規為美國法典第18條第241款，當中規定「串謀傷害、壓迫、威脅或恐嚇任何人自由行使或享受美國憲法保障的權利」就構成罪行。該法例在南北戰爭後制定，保護遭白人至上組織針對的黑人選民。法例通常用於行為不當及仇恨罪起訴，但近年擴大至包括選舉舞弊陰謀案。

《紐時》指信件提及3條法規不代表史密斯的起訴都以這些法規作為根據，但信件內容對調查人員的思路提供一些線索。司法部拒絕評論有關信件及史密斯就國會山莊騷亂而提及美國法典第18條第241款的理據，但《紐時》指出，按該法例的現代用法，特朗普可能因涉嫌企圖親自操控選舉而被起訴。

若當局引用串謀詐騙美國的法規，即引起誰是特朗普同謀的疑問。不過，《紐時》報道，部分與特朗普緊密合作宣揚選舉被竊論的人，並沒收到當局的「調查目標信」。

（衛報/紐約時報）