俄復封黑海糧運 小麥玉米價飈 赴烏船舶全列軍事目標 連日炸烏港口基建

俄羅斯國防部周三宣布：「自2023年7月20日莫斯科時間凌晨0時（本港時間清晨5時）起，所有在黑海上行駛，前往烏克蘭港口的船舶，將被視為「潛在軍事貨船」，他們所懸掛國旗的國家將「被視為站在基輔政權一邊參與烏克蘭衝突」。

消息傳出後，歐洲市場周三的小麥和玉米期貨價格分別較早前一日上升8.2%和5.2%，前者達每噸253.75歐元（約2223港元）。美國芝加哥小麥期貨價格同日上升8.5%，是自俄軍侵烏以來最大單日升幅。美國小麥期貨標價周四開市早段再升1.5%。

敖德薩中國領館受空襲波及

英國廣播公司（BBC）報道，俄羅斯周一退出《黑海穀物倡議》後，周二凌晨起開始攻擊烏克蘭港口。烏克蘭農業部長索爾斯克周三聲明表示，前一晚針對敖德薩以南的轟炸癱瘓了切爾諾莫斯克（Chornomorsk）主要穀物出口基建，並破壞6萬噸原定兩個月前出口的穀物。烏克蘭總統澤連斯基周三在晚間講話中稱，俄軍「恐怖襲擊」破壞的6萬噸農產品「原準備運往中國」。敖德薩州州長基佩爾昨在Telegram發布建築物窗戶破損照片稱，當地中國領事館大樓在俄軍襲擊中受損。中國外交部昨回應，指領館人員早已撤離，沒造成傷亡。

法新社引述美國白宮國家安全委員會發言人霍奇（Adam Hodge）周三稱，俄軍導彈不止如其所言針對敖德薩的軍事目標，美方情報顯示俄軍正在通往烏克蘭港口的航道上針對民用船增佈水雷，相信俄方可能「蓄意把攻擊民用船舶的責任歸咎烏克蘭」。霍奇引述俄軍周三發布片段聲稱「發現並破壞了烏克蘭水雷」。

俄方昨未回應美方以上說法。但俄羅斯總統普京周三指控西方利用黑海倡議作「政治勒索」，他早前亦曾表示，只要西方答應把「俄羅斯農業銀行」重新納入SWIFT（環球銀行金融電信協會）支付系統等5要求，便會立刻重返倡議。莫斯科亦指控烏克蘭把黑海運糧航道用作「戰鬥目的」。

烏建經羅馬尼亞航道應對

面對俄軍再封鎖黑海，烏克蘭代理社區部長什庫拉科夫（Vasyl Shkurakov）周三去信聯合國旗下專門組織，表示正籌建一條經羅馬尼亞的臨時航道，目標促進解封黑海西北部的國際航運。此外，烏克蘭有經陸路通往羅馬尼亞康斯坦察港（Constanta）的運輸線，但該港口吞吐量有限，且出貨需與本地貨物競爭，相關人士料如烏克蘭運往當地的貨量劇增，將會造成滯貨和付運延誤。

中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會稱，「盼有關方通過對話，解決國際糧食安全問題。」

（綜合報道）

（俄軍侵烏）