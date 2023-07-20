安理會討論AI風險 華倡5原則公平使用

會議由本月輪任主席國英國的外相祁湛明（James Cleverly）主持，他稱AI將從根本上改變人類生活的各方面，AI有助應對氣候變化及推動經濟發展。他指出，由於AI無遠弗屆，因此需要對AI技術制訂全球治理方針。祁湛明又表示，AI將影響安理會的工作，可能會增強又或破壞全球戰略穩定，挑戰人們對防禦及威懾的基本假設，亦帶來戰場致命決策責任的道德問題。

中國常駐聯合國代表張軍稱，AI的複雜效應不斷顯現，既產生巨大技術紅利，亦引發愈來愈多的擔憂，指國際社會應秉持真正多邊主義精神，探討制定人工智能治理的指導原則。張軍提出治理AI五項原則，包括1）以倫理先行，逐步建立及完善AI倫理規範、法規和政策體系；2）國際社會要強化風險意識，建立有效風險預警和應對機制；3）要讓發展中國家平等取用AI技術、產品和服務；4）保持開放合作，鼓勵跨領域、跨國界等的交流；5）堅持和平使用AI，發掘AI在促進可持續發展、推動跨領域融合創新等方面的潛力。

美籲勿用於剝奪人民權利

美國駐聯合國副大使德勞倫蒂斯（Jeffrey DeLaurentis）也表示，各國需在AI及其他新興科技上合作，以應對威脅和平與安全的人權風險，但他亦稱成員國不應利用AI對付和剝奪人民的權利。

聯合國秘書長古特雷斯在會議表示，AI在正反兩面均有巨大潛力，AI雖可用來識別暴力活動模式或監察停火，但恐怖分子或帶惡意的政府使用AI或造成「可怕程度的死亡和破壞」，又表示AI故障或帶來嚴重破壞，尤其當AI配合核武或生物科技使用。

聯國秘書長撐設新機構監管

古特雷斯促請成員國在2026年底前制訂具約束力協議，禁止致命自主武器系統，亦支持一些國家提出就加強對AI全球治理而成立新聯合國機構的倡議。他已著手成立AI高級別諮詢委員會，計劃年底前就AI全球治理提出政策建議。

（路透社/法新社/中新社）