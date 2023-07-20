特朗普「預告」因國會騷亂被捕起訴

特朗普周二在其社交平台表示，收到史密斯（Jack Smith）來信通知他被列為調查對象，他說這幾乎代表會「被捕和起訴」，又批評史密斯只給予他4天時間向大陪審團報到。已宣布參加2024年大選的特朗普說：「這場政治獵巫行動全為了干預選舉，徹底將執法部門當作政治武器。」昨天暫不清楚特朗普可能面對什麼控罪。

列調查對象 紐時：檢察官已蒐證

2021年1月6日，特朗普支持者闖入國會試圖阻止確認民主黨候選人拜登勝出大選。史密斯一直調查特朗普試圖推翻2020年大選結果的角色，包括國會山莊騷亂。《紐約時報》指出，史密斯及其檢察官似乎已蒐集了特朗普和其盟友推翻敗選所使用連串策略的證據，包括要求特朗普落敗的游離州份提交假選舉人名單、試圖游說副總統彭斯阻止國會確認大選結果、召集支持者在2021年1月6日遊行到國會等。

史密斯上月已就「文件門」起訴特朗普非法保留機密文件及阻止政府將之取回。特朗普也因2016年參選總統期間涉嫌向情婦支付「掩口費」，今年4月被紐約曼哈頓地區法院刑事起訴34項偽造商業紀錄罪。他還就試圖施壓喬治亞州州務卿為他「尋找足夠選票」助其推翻大選結果，遭喬治亞州富爾頓縣當局調查，當地檢察官將在短期內決定是否起訴特朗普。

此外，密歇根州總檢察長周二起訴16名共和黨人，控告他們充當假選舉人，試圖助特朗普在2020年大選中贏得該州。

（紐約時報/衛報）