美專家獲聘監管歐盟巨企 終棄職避爭議

56歲的莫頓（Fiona Scott Morton，圖）是耶魯大學管理學院教授，曾在前總統奧巴馬政府擔任反壟斷官員，亦曾任科技巨企蘋果、微軟和亞馬遜公司的顧問。她上周獲聘為歐盟委員會競爭總署首席經濟學家後，引起法國政界批評聘用美國人擔任此職，有利益衝突。

馬克龍斥違歐經濟戰略願景

馬克龍周二亦質疑為何不聘用歐洲人擔任，指出美國或中國都不會僱用外國公民擔任這類工作，並稱此舉跟其主張的歐洲經濟戰略願景「背道而馳」，希望歐盟委員會解釋。

歐盟委員會競爭事務專員韋斯塔格爾（Margrethe Vestager）周二晚為聘用莫頓遭歐洲議會議員質詢，面對左右兩派議員批評，韋斯塔格爾反駁稱，莫頓是該職位申請者中的最佳人選，強調莫頓的政策紀錄顯示她與歐盟一樣也有遏止科技巨企壟斷的雄心。有關職位公開招聘後，歐盟委員會收到11申請，其中4份符合資格，包括莫頓和一名歐洲申請人獲得面試，最後莫頓獲聘。

（法新社/衛報）