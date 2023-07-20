越境入朝美兵背景曝光 美伙聯國商對策

美國陸軍發言人證實涉事者是來自威斯康星州的特拉維斯‧金。他於2021年1月入伍，美韓報道指他兩度被派駐韓國。肇事前因涉及暴力滋事被軍方羈押了47天，上周一獲釋後在軍營內接受了一星期監視，並被安排周一（17日）返美受進一步軍事紀律處分，可是不知何故在機場脫逃。

首爾西部地方法院負責人稱，特拉維斯‧金去年10月8日凌晨在首爾麻浦區街頭涉及一宗暴力事件，在被捕過程中踢毁奉召到場的一輛警車後座車門，以及辱罵韓國人、韓國軍隊。他另涉去年9月25日早上在麻浦區一間夜總會醉酒傷人。後來由於傷人案受害人放棄起訴及特拉維斯‧金表露悔意等因素，今年2月8日法庭判他罰款500萬韓圜（約3.2萬港元）。

其母周二受訪表示無法想像兒子越境入朝鮮。她說其子數天前與之通話表示要回得州布利斯堡（Fort Bliss）基地，她只盼兒子回家。

美核潛艇訪韓 朝射導彈回應

美朝近日關係緊張，美軍越界事件令形勢更複雜。不過自朝鮮防疫鎖國，過去作為朝美中介者的瑞士、瑞典等使節已撤離，美國料難掌握特拉維斯‧金狀况。另一方面，美國配置核子彈道導彈的俄亥俄級「肯塔基號」（SSBN-737）周二停靠釜山港，是自1981年以來，美國核武潛艇時隔42年再次訪問韓國。朝鮮周三則從平壤附近發射了兩枚短程導彈落入東部海域，分析認為是回應美國潛艇肯塔基號停靠韓國，以及美韓召開核磋商小組首次會議。

（美國廣播公司/首爾新聞/韓聯社）