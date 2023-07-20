前進黨贏大選 難越保守派國會屏障 泰改革派拜相路斷 他信勢力呼聲高

前進黨在5月選舉獲得年輕人和住在城市的泰國人大力支持，贏得最多選票，但其改革政綱在保守派眼中過於激進，其籌組政府的努力遭遇軍方和親王室建制派的重重阻撓。

首相候選人需參眾兩院過半數議員支持方能當選。上周四首次競逐首相失敗的皮塔（Pita Limjaroenrat），昨再獲8黨聯盟支持競逐首相，但有皮塔的政敵昨早在國會動議辯論是否批准再提名皮塔競逐首相，指國會上周已經拒絕支持他。國會辯論7小時後表決，參眾兩院合共748席中，有395票反對再提名皮塔。議長魁萬諾在抗議聲中宣布：「皮塔不能在這次國會會議上被提名兩次。」

國會辯論皮塔的競選首相資格期間，皮塔又被泰國憲法法院暫停議員職務。他高舉拳頭，在黨內盟友歡呼聲中離開議事廳，並說：「我就此告別，後會有期。」皮塔在辯論期間在Instagram發文：「顯然，只靠人民的選票不足以治理這個國家。」

皮塔遭停議員職 兩院再阻首相提名

事緣選委會在5月選舉前接獲舉報，指皮塔擁有傳媒股份，違反選舉規則。選委會上周三表示，根據他們調查，皮塔的眾議員身分應被撤銷，並將此案交由憲法法院裁決。憲法法院周三宣布受理此案，聆訊期間暫停皮塔職務。

根據泰國憲法，國會議員禁止擁有傳媒公司，儘管涉事電視台自2007年以來就沒有播放節目。皮塔曾就讀哈佛大學，來自一個經營農業食品企業的富裕家庭，他表示這些股份是繼承自他的父親。

支持者：為何還要讓人投票？

皮塔被暫停職務的消息傳出後，數十名支持者在議會大門口附近的大規模防暴警察防線前哭泣並辱罵警察。一名不願透露姓名的抗議者告訴法新社：「為什麽還要讓人們去投票？」約千名示威者入夜後開始在曼谷民主紀念碑附近和平集會，警察表示他們準備好應對任何動亂。皇家泰國警察發言人阿恰勇（Archayon Kraithong）說：「無論他們的意見是什麽，他們都必須遵守警察制定的規則和命令。」

皮塔的候選資格還面臨其他障礙。法院已同意審理前進黨提出修改「冒犯君主法」的競選承諾等同計劃「推翻」君主立憲制的指控。皮塔的政黨拒絕在修改這項嚴苛法律方面妥協。

皮塔早前承諾，就算獲得第二次競選首相的機會，但一旦再次失敗，會讓親前首相他信的為泰黨在第三輪中提名候選人。在國會投票決定取消皮塔的提名後，前進黨和為泰黨的高層表示，他們將安排會議決定下一步行動。

《曼谷郵報》昨引述為泰黨消息人士稱，一旦皮塔競逐首相再失敗，為泰黨已準備另組不包括前進黨的執政聯盟，並將拉攏現時執政聯盟中的黨派。該消息人士說，為泰黨將提名其首相候選人，而該黨三名候選人中，預期斯雷塔（Srettha Thavisin）跑出機會大。

為泰黨的消息人士進一步指出，由於大多數參議員表明因為前進黨提出修改「冒犯君主法」的政綱而不會支持該黨，所以與前進黨組成新的聯合政府的機會不大。

（法新社/路透社/曼谷郵報）