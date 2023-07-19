BBC調查：英麥當勞充斥性侵歧視「有毒文化」

今年2月麥當勞跟EHRC簽訂具約束力協議，承諾保護員工免受性騷擾。BBC隨後調查麥當勞的工作環境，發現性騷擾及歧視事件頻生。

受訪女生謝爾比（Shelby）去年16歲時在伯克郡分店工作，她說工作時曾被年長男同事不當地觸摸如揑臀部。柴郡17歲女生奇耶雷（Chinyere）稱，曾被年長男同事性騷擾及種族騷擾，她向負責員工福利的女同事反映，但僅獲告知不要理會該男同事行為，奇耶雷的繼父最後去信特許經營商、麥當勞總部和警方後，涉事男子被解僱。此外，漢普郡有分店經理建議一名16歲男職員以性交換取電子煙；威爾斯分店男經理與職員打賭誰能先和新員工上牀。

麥當勞致歉 稱將調查

英國及愛爾蘭麥當勞的行政總裁麥克羅（Alistair Macrow）回應BBC報道稱，英國麥當勞17.7萬名員工都應在安全、尊重和包容環境中工作，就某些情况下未能做到這點致歉。他稱會調查所有指控，違反準則者會面臨最嚴重處分。

（BBC）