土總統訪沙特 簽無人機大單

【明報專訊】土耳其總統埃爾多安昨日展開海灣3國之旅，第一站是沙特阿拉伯，他跟實際掌權的王儲穆罕默德會面後不久，沙特國防部即跟土耳其知名軍工企業宣布達成重大的無人機交易協議。在土耳其經濟緊繃之際，埃爾多安此行被視為爭取中東富國的資金，他之後還會到卡塔爾和阿聯酋。
埃爾多安海灣3國之旅首站
穆罕默德在沙特第二大城市兼經濟中心吉達會見埃爾多安，並獲後者贈送一輛名為「Togg」的土耳其產電子車。兩國隨即簽署涵蓋能源、直接投資和國防產業的備忘錄，但焦點落在無人機交易。
沙特防相哈立德宣布，其部門已跟土耳其軍工巨擘拜卡（Baykar）達成兩項購置合約協議，前者將購入無人機，旨在提升沙特軍隊戰備能力和防衛暨生產能力。拜卡的聲明則提到，交易包括科技轉移和聯合生產的合作；該公司行政總裁拜拉克塔爾表示，沙特將進口旗下「遊騎兵」（Akinci）無人機，他隨後在Twitter形容這是土耳其史上跟沙特最大規模的防衛與航空出口合約。
倫敦的政治網媒「中東之眼」（MEE）上月引述消息報道，沙特有興趣在吉達興建無人機生產線。
軍事大單以外，埃爾多安此行旨在為土耳其企業在沙特「2030願景」的開發及基建項目分一杯羮，「2030願景」是穆罕德默的招牌大計，估計預算高達數千億美元。