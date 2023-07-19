土總統訪沙特 簽無人機大單

埃爾多安海灣3國之旅首站

穆罕默德在沙特第二大城市兼經濟中心吉達會見埃爾多安，並獲後者贈送一輛名為「Togg」的土耳其產電子車。兩國隨即簽署涵蓋能源、直接投資和國防產業的備忘錄，但焦點落在無人機交易。

沙特防相哈立德宣布，其部門已跟土耳其軍工巨擘拜卡（Baykar）達成兩項購置合約協議，前者將購入無人機，旨在提升沙特軍隊戰備能力和防衛暨生產能力。拜卡的聲明則提到，交易包括科技轉移和聯合生產的合作；該公司行政總裁拜拉克塔爾表示，沙特將進口旗下「遊騎兵」（Akinci）無人機，他隨後在Twitter形容這是土耳其史上跟沙特最大規模的防衛與航空出口合約。

倫敦的政治網媒「中東之眼」（MEE）上月引述消息報道，沙特有興趣在吉達興建無人機生產線。

軍事大單以外，埃爾多安此行旨在為土耳其企業在沙特「2030願景」的開發及基建項目分一杯羮，「2030願景」是穆罕德默的招牌大計，估計預算高達數千億美元。

（半島電視台/路透社/中東之眼）