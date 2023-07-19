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澳洲維省稱超支棄辦 英聯邦運動會恐流產

【明報專訊】下屆在2026年舉行的英聯邦運動會，因澳洲維多利亞省宣布放棄主辦權，再次面臨流產危機。在維省政府去年4月請纓前，英聯邦運動會聯合會原本就愁於無地方接辦，但維省昨宣布，因成本嚴重超出預算，不符經濟效益，只好放棄舉辦。英聯邦運動會聯合會表示對這決定「大為失望」，將致力找出解決方案。

澳洲工黨籍的維多利亞省長安德魯斯（Daniel Andrews）周二宣布中止承辦合約，指該省去年獲邀主辦時「樂於幫忙解困」，「但非不計代價」。

主辦單位原計劃在維省第二至四大城市吉朗（Geelong）、巴拉瑞特（Ballarat）和本迪戈（Bendigo），再加上拉籌伯谷（Latrobe Valley）舉行英聯邦運動會，初期估計成本為26億澳元（約138億港元），州政府寄望振興這些地區。如成事將是英聯邦運動會首度分拆在4個城市舉辦。

然而，隨着為期12日的賽事估計成本已升至最少60億澳元（約319億港元）、甚至可能升至70億澳元，安德魯斯直言這數字已比預估為維省帶來經濟受惠「高出兩倍不止」，對省政府而言遠遠難以承擔。他強調州政府有考慮過「每一選項」，包括將運動會搬到州首府墨爾本舉行。他形容這決定不難作出，「這個全是開支，沒有受惠」。

場館照升級 撥款改房屋旅業

維省政府將會完成此前向民眾承諾的運動場館升級，其他省下的資金會改用於房屋和旅遊業計劃。

英聯邦運動會聯合會表示大為失望，稱只在維省公布決定前8小時才獲告知，也未有機會一同商討解決方案。

稱公布前8小時得知 大會表失望

維省在野自由黨領袖佩蘇托批評取消主辦的決定是「巨大恥辱」，質疑會嚴重損害維省作為全球活動領袖的聲譽。維省綠黨則批評工黨省政府在英聯邦運動會上浪費太多時間和金錢，那本應可投資於公共可負擔房屋。

澳洲體壇中人紛表失望，其中東京奧運50米和100米自由式游泳金牌得主愛瑪麥姬安慨嘆，英聯邦運動會本可啟發年輕澳洲人追尋夢想。澳洲體育委員會行政總裁珀金斯則指出，對許多運動員、教練和支援人員而言，維省英運會本可成為2028年奧運和殘奧的備戰踏腳石。

英聯邦運動會每4年舉行一次，運動會以往只曾在二戰期間取消舉行，對上一屆2022年在英格蘭伯明翰舉行，成本僅7.78億英鎊（約79.7億港元），略低於2018年澳洲黃金海岸那屆的15億澳元（約79.8億港元），高於2014年在蘇格蘭格拉斯哥那屆的5.43億英鎊（約55.6億港元）。

（綜合報道）

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