港紅會代表訪烏難民 體會去留掙扎

目前還有約5萬烏克蘭人留在保加利亞。香港紅十字會國際及賑災服務主管程德君醫生及高級項目協調主任曾曉敏上月到訪保加利亞，其中兩天分別探訪位於首都索菲亞及第二大城市普羅夫迪夫（Plovdiv）的人道服務站，了解烏國難民生活。

程德君稱，有難民稱6個月前對回國還抱有希望。惟眼見衝突持續，又有水壩被炸事件，家園重創，部分人漸感心灰，甚至考慮將留在國內的親人帶出國及設法在外地定居。難民無望返國的絕望感，令她感到難受。

困境見舐犢情深抗逆韌性

曾曉敏則留意到有難民母親憂慮孩子成長。這些母親的日常交流從過往的分享孩子成長，變成流離生活下交換各種取得援助如奶粉等的情報，舐犢情深令人感動。

烏國難民雖獲各種援助，惟離鄉別井生活的開支所費不菲。保加利亞政府為約三分之一在當地的烏國難民提供住屋援助，其餘需自行解決生計，程德君稱，很多人表示積蓄經過一年多後已幾乎用盡，面臨困境。

可幸的是，程德君與曾曉敏都看到難民展現的韌性。保加利亞紅十字會服務站提供的語言課程課堂都坐滿人，顯示他們都嘗試積極融入當地生活。

明報記者 曾永昌