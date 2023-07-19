拜登邀以總理訪美 白宮：矛盾未除

內塔尼亞胡領導的極右政府去年底上台後，推出具爭議的司法改革，削弱最高法院權力，又在佔領的西岸地區擴大猶太殖民區，均令拜登政府憤怒。今年3月，拜登表示短期內不會邀請內塔尼亞胡訪美，最近更形容內塔尼亞胡聯合政府中一些官員是他見過「最極端」的以色列內閣。

或秋季會晤 形式待定

不過拜登的態度周一出現轉變，內塔尼亞胡辦公室表示，拜登在「漫長而溫暖」的通話中，邀請內塔尼亞胡會面，「總理已接受邀請，並同意以色列和美國團隊將協調細節」。美國國家安全委員會發言人柯比表示，兩領袖同意在今年底前會晤，可能在秋季。他強調，外界不要將兩人對話及會面，理解為美國對以色列的司法改革及內塔尼亞胡內閣一些成員的極端行為的擔憂有所減少，拜登認為有關司法改革需達成廣泛共識，「共同的民主價值觀一直且必須繼續是美以關係的標誌」。

白宮官員拒絕說明內塔尼亞胡會否獲邀到白宮，或僅今秋舉行聯合國大會期間安排會面。白宮官員亦拒絕直接回應在內塔尼亞胡沒讓步下，為何拜登會邀他訪美。《紐約時報》指出，拜登似已判斷到，與美國在中東最重要的盟友恢復正常關係的好處。內塔尼亞胡上月表示已獲邀訪問中國，消息稱可能在10月。

以色列國會上周首讀通過司法改革法案，計劃在本月夏季休會前通過二讀及三讀，再次觸發反政府示威，全國數千人昨上街。

（路透社/紐約時報）