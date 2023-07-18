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俄退出黑海運糧協議 待要求落實方重返

【明報專訊】為烏克蘭糧食提供黑海出口管道的《黑海穀物倡議》最近一輪死線周一（17日）到期，俄羅斯隨即宣布退出協議，聲言等到俄方在協議的要求得到落實才會重返，但強調決定與克里米亞大橋再發生爆炸無關。烏克蘭總統澤連斯基透過發言人表示，會盡一切努力確保可以使用黑海糧倉出口走廊。土耳其表示相信俄方仍有心延長協議。歐盟炮轟俄方決定「犬儒」，會向烏克蘭給予援助。中國則重申希望相關協議「繼續得到均衡、全面、有效落實」。

克宮發言人佩斯科夫昨天表示，因俄方關切至今未被執行，《黑海穀物倡議》即日起「停止生效」，宣稱只待協議有關俄方要求的部分獲滿足，俄方將立即返回並執行協議，同時稱這項決定與最新一宗克里米亞大橋受襲案無關。

俄外交部發言人扎哈羅娃表示，已就決定通報其他締約方——即土耳其、烏克蘭和聯合國。

烏克蘭總統辦公室發言人引述澤連斯基表示，烏方會盡一切努力確保可以使用黑海糧倉出口走廊，而且船東已向烏方表明，倘若烏克蘭和土耳其容許船舶駛過，即準備好延續黑海糧食運輸。土耳其總統埃爾多安則指擬跟俄羅斯同日舉行外長會議，尋求維持執行協議，他相信俄總統普京「仍有心延長協議」。

烏稱盡力確保運糧航道

德國表示會繼續游說俄方維持協議。歐盟委員會主席馮德萊恩強烈譴責俄方「執意中止」協議，形容做法「犬儒」。中國外交部發言人毛寧昨表示，「希望黑海糧食運輸一攬子協議繼續得到均衡、全面、有效落實」，強調「中方提出了國際糧食安全合作倡議」。

另外，普京周日簽署總統命令，將法國乳業及食品大廠達能（Danone）以及丹麥啤酒公司嘉士伯（Carlsberg）的俄羅斯子公司股份「暫時」收歸國有管理。

（路透社/衛報/中國外交部網站）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕烏克蘭 俄軍侵烏 嘉士伯 達能 黑海穀物倡議 法國 俄羅斯

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