俄指烏炸克里米亞橋 平民死傷 基輔未認責 稱事件將礙俄軍後勤

社交平台Telegram（Tg）的俄羅斯軍事頻道Grey Zone稱，克里米亞大橋當地凌晨3時04分和3時20分（香港時間周一早上8時04分和8時20分）相繼傳出兩次爆炸聲。俄交通部確認大橋在克里米亞一側的公路線橋面「損毁」，正作檢查。網上影像顯示，部分大橋橋面斷開兩截，有路段倒向一邊。

指美英情報部門參與

綜合俄方消息，一對從俄羅斯西南部別爾哥羅德州駕車前往克里米亞的夫婦在事件中死亡，其14歲的女兒頭部和胸部受傷，但保持清醒，無生命危險。大橋路面交通一度暫停，旁邊的鐵路線因未受波及，昨晨維持服務。來往克里米亞和俄羅斯本土的渡輪服務暫停。

負責反恐的俄羅斯調查委員會指控烏軍特種部隊利用水上無人機施襲，已展開刑事調查。俄外交部發言人扎哈羅娃稱基輔政權是「恐怖分子」，並在「美國和英國情報部門和政治人物的直接參與」下作出施襲決策。

烏克蘭國防情報發言人尤索夫向當地傳媒稱，「克里米亞大橋結構不穩」，相信其損毁會為俄軍後勤帶來困難，但拒評事發原因。烏克蘭國家安全局（SBU）在Tg諷刺大橋「第二次沉睡」，被指暗示烏方涉事。法新社引述一名烏克蘭安全部門消息人士稱，襲擊是SBU和海軍利用水底無人機執行的特別行動。

克里米亞大橋是俄羅斯2014年吞併克里米亞後籌建，烏戰後成為俄軍後勤補給和調遣士兵的重要運輸通道。大橋在去年10月初曾發生爆炸導致3死，俄方一直指控是烏軍所為，烏方一直未有認責，直至副防長馬里亞爾本月8日的俄軍侵烏第500日當天，變相暗示烏方造成大橋爆炸。

疑引擎故障 俄戰機墜海

另外，俄羅斯官員昨聲明指一架俄羅斯蘇-25戰機當天在葉伊斯克（Yeysk）附近墜落亞速海，機師及時從機艙彈出，獲救後證實死亡。事故起因疑是引擎故障。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）