美參院推芬太尼制華法案 最快本周通過

美國當局稱過量服用芬太尼去年導致11萬名美國人死亡。舒默指控販運到美的芬太尼大多來自中國，並「經中國政府完全接受和默許生產」。他表明會推動將一項阻止芬太尼生產和販運並賦予華府制裁權力的跨黨派修正案納入《國防授權法案》，本周會就此投票，預計可在跨黨派強力支持下通過。

上述修正案由民主黨參議員布朗（Sherrod Brown）和共和黨參議員斯科特（Tim Scott）今年較早前共同發起，授權白宮宣布芬太尼販運為國家緊急事態，賦予總統制裁涉事國際犯罪組織骨幹成員，並調撥所繳獲資產支援執法部門。舒默形容這將是「強硬手段」，華府「將迫使外國取締芬太尼運往美國」。

華5月反駁：美毒禍根源在自身

中方昨未回應舒默發言，但以往曾表態否認中方涉及芬太尼問題。美國財政部5月底以參與跨國銷售非法藥品生產設備為由制裁13個中國實體與個人後，中國駐美大使館發言人回應指，製藥「壓片機和模具為普通合法商品，強烈譴責美方嚴重侵害有關企業和個人合法權益」，強調中方「2019年5月已開始在全球範圍內率先整頓管制芬太尼物質……美國內毒品氾濫根源在美國自身」。

（路透社）