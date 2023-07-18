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星執政黨再地震 國會議長婚外情落馬

【明報專訊】新加坡國會議長陳川仁與國會議員鍾麗慧因發展婚外情，兩人周一（17日）宣布辭職及退出執政人民行動黨。總理李顯龍表示，兩人退黨是必須的，以保持人民行動黨多年來一直堅守的高標準品格和個人操守，並稱他今年2月曾勸兩人結束這段不當關係，但近來得知他們仍繼續。這是繼交通部長易華仁上周捲入貪污指控被拘捕後，行動黨又再陷於醜聞之中。

李顯龍：2月曾勸兩人結束關係

李顯龍昨表示，很遺憾陳川仁在這種情况下離開政壇，但後者必須為自己的行為與操守，向國會、行動黨、選民和家人負責。李顯龍稱，陳川仁近日被揭在國會私下用不禮貌用語罵反對黨，但陳與鍾麗慧發展不當關係的事件更嚴重，因兩人都是議員。他指在2020年大選後不久得知兩人關係，最新一次勸阻是在今年2月，但近來得知這段關係未斷。李顯龍承認這在政治上是令人難堪且代價高昂，但必須維持黨的紀律和行為標準。李顯龍稱，暫沒計劃提前大選，首要在國會8月1日復會時先提名新議長。

現年54歲的陳川仁已婚，育有兩個孩子，47歲的鍾麗慧則未婚，她2015年當選國會議員。陳川仁在辭職信稱，自己在國會中曾使用「粗魯且失禮」的用語，他已就此公開道歉，但議長應以更高標準要求自己，「當前的錯誤也讓人們對議長的中立和公正提出廣泛質疑，國會和議長的信譽至關重要，不能受到損害」，他又說「最近的這件事加深了他對家人的傷害，讓他們失望……我必須為此負起責任，並幫助療癒家人」。

陳川仁2011年踏入政壇，2017年任國會議長，辭職前是馬林百列集選區議員。早前社交平台流傳一段陳川仁今年4月在國會開會期間的影片，顯示他私下以粗口批評一名反對黨議員為民粹主義者，引發爭議後陳在上周公開道歉。

（聯合早報/海峽時報）

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