3年前擬裝遙控閘 無撥預算未落實

行政安全部於2019年2月已將全國行車隧道分列了1至3的危險等級，要求按等級作出相應管理措施。2020年釜山水淹隧道3死4傷，事故後又提出針對洪水，與導航公司和地下通道實時監控情况，在隧道入口安裝遙控攔截汽車進入的攔截設施，建立廣播最新情况的系統等。不過清州市沒有裝置自動截車等系統，即使五松隧道屬第三級最高危。

行政安全部另一建議定期檢查隧道排水系統，惟上周六五松隧道內4個排水系統俱因電子設施被水淹而失靈。

排水系統失靈 研判毋須管制交通

而就洪水警報生效後該實施交通管制問題，忠清北道負責人周日向《首爾新聞》說：「道路管制須通過交通情况等綜合檢討，事發日判斷認為美湖江氾濫威脅不大，所以沒有交通問題。」他還表示，隧道中央位置有50厘米或以上積水是實施交通管制指標，可是事發前的隧道「沒有積水」，問題在江水越過堤堰和農地瞬間湧至，致管制措手不及。

去年8月首爾發生115年最大暴雨使隧道、地下室等大水浸，造成最少14人死亡事故，尹錫悅政府就矢言採取措施，更有效地應對氣候變化引發的災難。內政部去年承諾增撥20%至2萬億韓圜（約123億港元）防天災。

（路透社/韓聯社）