明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

3年前擬裝遙控閘 無撥預算未落實

【明報專訊】韓國3年前也發生過類似今次清州市的雨災淹浸隧道意外，當年還制定了一套包括在隧道入口安裝遙控攔截防禦措施的建議，但專家們指地方部門的防災意識不夠，沒有撥出相關預算而耽誤落實，導致重蹈覆轍。

行政安全部於2019年2月已將全國行車隧道分列了1至3的危險等級，要求按等級作出相應管理措施。2020年釜山水淹隧道3死4傷，事故後又提出針對洪水，與導航公司和地下通道實時監控情况，在隧道入口安裝遙控攔截汽車進入的攔截設施，建立廣播最新情况的系統等。不過清州市沒有裝置自動截車等系統，即使五松隧道屬第三級最高危。

行政安全部另一建議定期檢查隧道排水系統，惟上周六五松隧道內4個排水系統俱因電子設施被水淹而失靈。

排水系統失靈 研判毋須管制交通

而就洪水警報生效後該實施交通管制問題，忠清北道負責人周日向《首爾新聞》說：「道路管制須通過交通情况等綜合檢討，事發日判斷認為美湖江氾濫威脅不大，所以沒有交通問題。」他還表示，隧道中央位置有50厘米或以上積水是實施交通管制指標，可是事發前的隧道「沒有積水」，問題在江水越過堤堰和農地瞬間湧至，致管制措手不及。

去年8月首爾發生115年最大暴雨使隧道、地下室等大水浸，造成最少14人死亡事故，尹錫悅政府就矢言採取措施，更有效地應對氣候變化引發的災難。內政部去年承諾增撥20%至2萬億韓圜（約123億港元）防天災。

（路透社/韓聯社）

相關字詞﹕洪水 措施 安全 韓國

上 / 下一篇新聞