韓水淹隧道涉人禍 總統究責地方官 洪水警報後未封阻車輛駛入 各單位說法羅生門疑卸責

尹錫悅促公僕走出辦公室、未雨綢繆

事發的五松行車隧道在首爾以南112公里的忠清北道清州市興德區，距離韓國三大水道之一錦江的第一條支流美湖江僅600餘米。韓國正值雨季，清州市上周四起兩天降雨量便超過500毫米。負責監察美湖江的錦江洪水管制所上周六凌晨4時10分發出了洪水警報，然而儘管4線行車的五松行車隧道鄰近江邊，現場卻沒有官員或警示制止車輛進入。

早上8時40分左右，滾滾江水便因決堤在沒有障礙物下迅速奔湧入隧道，估計多達6萬噸、相當於約24個奧運標準泳池水量的混濁泥黃色江水在兩、三分鐘之間，將整條685米長（地下部分430米長、4.5米高）的隧道及周邊淹沒，令駛經的17輛車，包括一輛連司機載了10人的巴士，霎時全都被淹蓋。消防員當天趕抵只救到9名傷者，其後兩天陸續發現13名死者。當局昨晚再於現場附近農田找到最後一名失蹤者遺體，搜救行動結束。

14死9傷 遺屬質疑行政部門怠忽職守

死者親友和倖存者質疑這是因行政部門怠忽職守、沒有關閉隧道等適當措施所致的「人禍」。一名生還者說：「無法理解為何沒有管制隧道出入口交通。」

韓國傳媒報道，錦江洪水管制所當天凌晨約4時10分發出洪水警報時，便一邊通報了忠清北道、清州市、興德區等76個有關單位，一邊給相關負責人發送了短訊。約早上6時半左右當水位越過警戒線，錦江洪水管制所職員還用有線電話直撥給興德區廳（地方行政部門）提出「有必要」實施交通管制和疏散居民等。

不過興德區廳否認錦江洪水管制所有與之聯絡。清州市負責人聲稱，聽過對方叫「按照既定程序疏散及『管制』居民」，但沒有聽過促請交通管制之說。錦江洪水管制所回應指所謂「管制」，就是指交通管制之類顧及市民安全而設的措施。清州市另指洪水來得太快，趕不及管制交通或發警告。

此外，現場附近為美湖川橋工程築建了比堤堰高1米的臨時堤壩。當地一名前任里長質疑當局沒有防患未然修建堅固堤壩來避免這場災難，他指該堤在肇事當天出現泥土流失，他在事發前1小時目睹3、4名工人動用一台挖掘機，在工地挖沙泥修補臨時堤壩。隧道由忠清北道政府監管，美湖江堤壩設施由國家城市行政建設局建造，有民眾質疑各部門或互相卸責。

決堤臨時堤壩 事發前1小時曾修補

中央政府政策協調辦公室昨說，獲悉警方在事發前幾小時就收到緊急電話促請關隧道，但無部門採取具體行動。政府政策協調辦公室將審視所有行政紀錄，向有關官員問責。警方也設專案小組調查。

在過去的周末，韓國各地暴雨成災，已造成最少41人死亡、9人失蹤。總統尹錫悅周一凌晨結束外訪返國，同日稍後往慶尚北道視察一條被山泥淹沒或損毁三分之一房屋的村落前，在緊急會議上直指洪水易發的地區缺乏適當管理，造成重大傷亡，強調那些認為極端天氣是「異常情况」的想法，無助於「徹底改革」，敦促官員以「非凡決心」改善國家防災和應對措施。

（朝鮮日報/韓國時報/韓國先驅報/Newsis）