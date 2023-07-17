熱浪衝擊 歐美旅業變陣 原赴南歐客「北上」 業者倡避暑出遊

上周起襲歐的「地獄犬熱浪」（Cerberus Heatwave）使多國灼熱乾旱，比正常同期平均高出8℃至13℃。前天早上，西班牙度假勝地拉帕爾馬島（La Palma）天旱加風，致森林大火有「失控」之憂，最少4000人疏散。不過盤踞地中海上空的高壓區未見減弱。氣象預測這股熱浪可能持續至周末，西歐這幾日氣溫可能稍為回落，但本周中後期東部將更熱。意大利氣象學家貝蒂（Giulio Betti）說：「7月19至23日氣溫將達高峰，不止是意大利，還有希臘、土耳其、巴爾幹。」

在仰賴旅遊收入的希臘雅典，衛城周日連續第三天因過熱，在日照最強時段關閉。少有遮蔭的景點如羅馬鬥獸場變得門可羅雀。從威尼斯、柏林、布拉格到華沙，地方政府均有佈置臨時軟管噴泉、水箱噴水或派水等消暑辦法。

美客闖50℃死亡谷

在羅馬帶團的導遊欣頓表示，氣溫飈升加上人擠，使帶團成了「噩夢」，「我和導遊朋友都極之緊張。帶團期間不時有人暈倒，外面處處是救護車」。導遊聖圖奇表示羅馬從未試過這麼熱，她和同事建議旅客日後應選在9月或5月初旅遊。當歐洲熱浪年復年的強勁，旅行社等發現有旅客臨時將目的地由南歐改往較北地區。陸續有旅遊業者建議旅客，選在相對清涼的春秋時節旅遊。

然而當一些旅客選擇避暑，北美洲最乾、最熱的「死亡谷」卻不乏遊客——這片加州沙漠谷地上周六下午錄得51℃，預計周日最高溫度更達54℃。美國國家氣象局警告加州延伸往得州的強大熱浪，到本周初將使南部地區變得更熱。迄上周六，鳳凰城連續16天破43℃；得州埃爾帕索（El Paso）持續30天達38℃左右高溫；南加州出現多場山火。

群馬縣錄39.7℃ 日本今年最高

全球多地受高溫影響。日本昨亦廣泛錄得35℃以上，包括東京市區、八王子市、京都市，其中群馬縣桐生市周日曾飈到39.7℃，創日本今年最高溫紀錄。缺水的約旦被迫動用214噸水來撲救熱浪下的北部阿傑隆（Ajloun）森林火災。非洲摩洛哥因異常炎熱有水荒之虞。

（英國天空新聞/衛報/BBC/法新社）