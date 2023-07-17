明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

華禮仕將辭英防相 棄連任議員

【明報專訊】英國防相華禮仕周日（16日）宣布將放棄連任國會議員，並在下次內閣改組時辭任防相。他今年爭取出任北約秘書長一職失敗，近期還捲入「烏克蘭應感恩」的失言風波，遭烏克蘭官民揶揄。

華禮仕昨接受《星期日泰晤士報》訪問，稱上月中通知首相辛偉誠不會於明年底前舉行的大選中尋求連任國會議員，但不會「提前」離任引發補選，並將在預期今年9月的內閣改組中辭任防相。

華禮仕2019年起任英國防相，是自邱吉爾以來在位最長的保守黨籍防相，且是少數安然度過保守黨內部兩次政權更迭的主要內閣成員。他在訪問中稱未來數年增加國防預算將是關鍵，預期世界至2030年時「將變得愈發不安全」，英國人「將發現他們陷入衝突之中，並處於艱難位置」。

上周三，華禮仕稱烏克蘭應對西方援助表達更多謝意，指英國在對烏軍援上「不是亞馬遜網購平台」，翌日遭首相辛偉誠公開割席，指該言論不代表政府立場。英國《衛報》前天報道，華禮仕向友人抱怨自己的說話「被斷章取義」。

稱「烏應感恩」遭割席

《衛報》報道，烏克蘭總統澤連斯基拿事件跟烏克蘭防長列茲尼科夫開玩笑，問他是否和華禮仕「關係不好」，笑稱列茲尼科夫應「每天早上致電華禮仕表達謝意」，烏克蘭網民其後在社交平台「惡搞」，紛紛發文向華禮仕「致謝」。烏克蘭國家安全委員會秘書長丹尼洛夫上周四曾向《觀察家報》表示，他相信華禮仕的言論只是「過度表達情緒」，並不代表其真實想法。

（衛報/法新社/路透社）

上 / 下一篇新聞