華禮仕昨接受《星期日泰晤士報》訪問，稱上月中通知首相辛偉誠不會於明年底前舉行的大選中尋求連任國會議員，但不會「提前」離任引發補選，並將在預期今年9月的內閣改組中辭任防相。

華禮仕2019年起任英國防相，是自邱吉爾以來在位最長的保守黨籍防相，且是少數安然度過保守黨內部兩次政權更迭的主要內閣成員。他在訪問中稱未來數年增加國防預算將是關鍵，預期世界至2030年時「將變得愈發不安全」，英國人「將發現他們陷入衝突之中，並處於艱難位置」。

上周三，華禮仕稱烏克蘭應對西方援助表達更多謝意，指英國在對烏軍援上「不是亞馬遜網購平台」，翌日遭首相辛偉誠公開割席，指該言論不代表政府立場。英國《衛報》前天報道，華禮仕向友人抱怨自己的說話「被斷章取義」。

稱「烏應感恩」遭割席

《衛報》報道，烏克蘭總統澤連斯基拿事件跟烏克蘭防長列茲尼科夫開玩笑，問他是否和華禮仕「關係不好」，笑稱列茲尼科夫應「每天早上致電華禮仕表達謝意」，烏克蘭網民其後在社交平台「惡搞」，紛紛發文向華禮仕「致謝」。烏克蘭國家安全委員會秘書長丹尼洛夫上周四曾向《觀察家報》表示，他相信華禮仕的言論只是「過度表達情緒」，並不代表其真實想法。

（衛報/法新社/路透社）