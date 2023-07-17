烏打定輸數 研「Plan B」穩出口

「政府保險」基金保障運糧船

烏克蘭穀物協會主席戈爾巴喬夫（Mykola Gorbachov）早前在羅馬出席聯合國糧農組織會議期間稱，該保障基金形同「政府保險」：「例如當俄羅斯攻擊（損毁船舶），政府會承擔所有開支。」他稱他及協會已向歐盟委員會提議，由委員會先支付賠償金，然後烏方再償還款項。委員會發言人稱首要任務是確保烏國糧食能夠進入全球市場，願研究有助其目標的所有方案，同時繼續確保盡可能阻礙俄軍在烏發動戰爭的能力，但補充指不會對猜測置評。

烏克蘭總統澤連斯基本月初到訪土耳其伊斯坦布爾與總統埃爾多安的會談，令外界推測雙方或有協議——若俄羅斯拒絕允許船舶安全通過黑海，可能會由土耳其海軍護送運糧船。不過烏克蘭駐土耳其大使邦達爾（Vasyl Bondar）稱那是一廂情願想法。

研其他黑海出口路線避俄阻撓

其他黑海出口路線亦是烏克蘭的研究方向，鄰近的羅馬尼亞港口城市康斯坦察（Constanta）被視為替代方案之一，然而有分析指康斯坦察的處理能力要翻倍才可應付。烏克蘭其餘替代方案包括利用經多瑙河增加糧食出口；目前每月有200萬公噸糧食經此方法出口，較俄軍侵烏前大增，戈爾巴喬夫稱出口可翻倍至400萬公噸，但指此安排需羅馬尼亞政府同意在其水域運作。

（Politico）

（俄軍侵烏）