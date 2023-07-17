黑海運糧協議到期 普京以退為進 指各方未履諾「沒理由再續」 糧價恐再升

俄軍去年2月底侵烏，並封鎖烏克蘭賴以把糧食運到國外的黑海出海口，令戰前已飈升的全球糧價居高不下。在聯合國和土耳其斡旋下，俄、烏去年7月22日同意兩項協議，一是俄、烏、土三方的《黑海穀物倡議》，二是聯合國和莫斯科簽署確保俄方糧肥出口不受限制的諒解備忘錄。經過3次延期後，今天是最新死線，但俄方昨截稿前仍未首肯再度延長協議。

南非總統、聯國秘書長盡力游說

各方盡最後努力游說莫斯科。南非總統拉馬福薩上周六跟普京通電話，據克宮公布新聞稿，普京表明協議主要目標原是向包括非洲大陸在內的有需要國家供應糧食，但這點未有實現，而且備忘錄提出消除俄方糧食和化肥出口障礙的承諾也未兌現。

普京上周四表明，與其延續協議，俄方倒不如先退出，直至其要求獲滿足才再重新加入。有份斡旋出黑海穀物倡議的土耳其總統埃爾多安翌日表示曾跟普京通電話，有信心對方會同意延期，惟俄媒向當局求證時，克宮發言人佩斯科夫對此不置可否，「俄方對此沒有任何聲明」。

俄拒絕歐盟、聯國制裁讓步建議

俄方冷淡態度早有迹可尋，協議最初有效期為120天，首次續期也是120天，但到今年3月和5月，俄方只同意續期60天，到上月27日起更再未同意登記新的運糧船舶。協議框架下登記的最後兩艘運糧船已出發，其中TK Majestic上周六抵達伊斯坦布爾，網絡紀錄顯示TQ Samsun亦在周日（16日）離開敖德薩的港口。

為回應俄方訴求，聯合國秘書長古特雷斯上周二去信普京，提議進一步推動俄方糧肥出口。然而，早在本月初，歐盟和聯合國已提出讓步建議，即在俄羅斯農業銀行設立子公司，專門負責穀物交易，可不受西方制裁影響，但被莫斯科拒絕。市場對協議續期感到悲觀，荷蘭合作銀行高級大宗商品分析師馬格多維茨分析，俄方對烏糧出口的「實際隱形禁令」已導致大小麥價格再度攀升。

南非稱俄拒「外長代總統」赴金磚峰會

拉馬福薩跟普京的通話還談及金磚國家峰會。該峰會8月會在南非舉行，惟國際刑事法院（ICC）今年3月就俄軍侵烏的戰爭罪行向普京發出拘捕令，令身為成員國的南非面對有義務在普京入境時將其拘捕的兩難處境。南非副總統馬薩蒂勒上周五承認，該國曾提出由俄外長拉夫羅夫代表普京率團赴會，但被俄方拒絕。克宮尚未公布普京會否親自赴會。

俄稱擊落襲軍港重鎮烏無人機

另外，俄羅斯國防部周日表示，俄軍阻止了烏軍攻擊克里米亞半島的戰略軍港重鎮塞瓦斯托波爾（Sevastopol），擊落7架空中及兩架水下無人機，事件中無人傷亡。該市交通部門在Telegram指當地客運渡輪等海上交通在周日較早時暫停數小時。烏克蘭未有回應事件。俄軍黑海艦隊總部基地正是設於塞瓦斯托波爾。

（路透社/法新社/莫斯科時報/Politico）

（俄軍侵烏）