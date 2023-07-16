殺人鯨頻撞船 葡禁「追鯨」 疑貪玩愛摩擦船身 互相模仿或報復人類干擾

葡萄牙政府機構「自然與樹林保育研究所」（ICNF）稱，上周二頒布的禁令將生效至今年底，主要針對安排觀鯨團船舶，以及持有觀鯨牌照的小船。ICNF指出，當看到殺人鯨正接近時，船舶應當駛離避免接觸；若殺人鯨的距離很接近，船舶應停駛並關掉引擎，直至殺人鯨離開。

多在直布羅陀 蘇格蘭現個案

成年殺人鯨身長可達9米，體重逾6噸，生物學分類上屬鯨下目齒鯨小目海豚科，並沒有野外攻擊人類的紀錄。ICNF指出，不清楚殺人鯨近年針對船舶的重複行為原因，但有關碰撞個案確實明顯增加。觀察伊比利亞殺人鯨族群的研究組織「大西洋殺人鯨工作小組」（GTOA）數據指出，去年葡萄牙和西班牙對出海域，錄得逾200宗殺人鯨和船舶互動事件。

荷蘭物理學家呂滕（Wim Rutten）上月19日在蘇格蘭海域釣魚時，曾有一條殺人鯨撞其遊艇，是當地首次發生同類事件。呂滕稱該條殺人鯨重複撞擊船尾，之後圍着遊艇游了一會後離開。呂滕認為，牠可能只想玩耍、觀察人類行為，又或僅為擺脫魚絲。

科學界對殺人鯨接連反常撞船的原因仍未確切了解，但專家相信主要有4種可能性：

（1）好奇貪玩：加拿大卑詩大學海洋哺乳類研究主任特里泰斯（Andrew W. Trites）估計，貪玩的殺人鯨期望撞停船舶，令船能陪伴牠們。

（2）喜歡船舶表面或船浪的摩擦感：專家相信觸碰船身的纖維玻璃或船槳運轉製造的海浪，或會為殺人鯨帶來快感，正如一些加拿大殺人鯨群喜歡以身體摩擦光滑石頭。

（3）互相模仿：生物學家兼製片人穆斯蒂爾（Tom Mustill）指出，殺人鯨有高度社會學習能力，某族群內以至族群間的殺人鯨通過鼻腔發聲溝通，有時會互相模仿一些「沒有實際意義」的行為。曾有殺人鯨被發現把死掉的三文魚頂在頭上玩耍後，在一段時間內促成大量同類模仿。

（4）報復人類：這與殺人鯨的互相學習能力有關，更確切是指年輕殺人鯨在母系社會結構中，多從年長雌性殺人鯨學習狩獵和生存。有專家及評論員懷疑，一條名為「白公主」（White Gladis）的成年雌性殺人鯨似乎是撞船事件的「始作俑者」，指牠因曾被船撞或非法捕魚誘捕，經歷創傷後，教導子女及年輕同類破壞船舵。穆斯蒂爾則不認為殺人鯨撞船是有意傷害人類，稱牠們如有該想法，大可游到海灘咬人，不用大費周章撞船。

（衛報/路透社）

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