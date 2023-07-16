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天氣致失收 印度番茄價比汽油

【明報專訊】印度番茄價格最近因惡劣天氣影響收成而急升，該國消費者事務部門數據顯示，截至周二（11日）番茄價格今年內已急升341%，每公斤價格由24.68盧比（約2.34港元）升至108.92盧比（約10.36港元），有報道指每公斤番茄價格已相當於1公升汽油。因應供應短缺，印度有部分麥當勞餐廳決定暫停提供番茄，另衍生番茄盜竊的風潮。

麥當勞暫停供應 番茄成偷竊目標

印度是僅次中國的全球第二大番茄生產國，但最近數周的暴雨及熱浪，令主要產地安得拉邦、馬哈拉施特拉邦和卡納塔克邦出現洪災，導致番茄失收，價格急升。偷番茄情况近期時有發生，北部齋浦爾有菜市場店主日前被偷走150公斤番茄，卡納塔克邦城鎮哈斯桑上周二有農場被偷去50至60袋番茄，價值25萬盧比（約2.3萬港元）。偷番茄現象迫使一些商店安排保安看管番茄，農民則與家人輪流看守番茄田。

美國康奈爾大學塔塔-康奈爾農業與營養研究所的博士後研究員布瓦托（Jocelyn Boiteau）指，番茄短缺因素之一是氣候變化相關的極端天氣，她稱印度南部只有少數地區具備在夏季種植番茄的條件，因此這些地區有任何涉及氣候的問題，都可能對全國番茄供應造成影響。

印度5至6月常受熱浪侵襲，但近年熱浪提早出現，持續時間更長。英國劍橋大學4月一項研究指，印度熱浪為該國農業、經濟和公共衛生系統帶來前所未有負擔，妨礙印度實現發展目標。

（CNN/euronews/CNBC）

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