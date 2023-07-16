美長島連環殺人懸案 建築師落網

沙灘現11屍 案件去年現突破

警方2010年尋找23歲失蹤性工作者吉爾伯特（Shannan Gilbert）時，於吉爾戈海灘（Gilgo Beach）發現4具女屍，每具相距約500呎。她們先後於2007年至2010年失蹤，均為20多歲性工作者，屍體被腰帶或膠帶綑綁，其中3人被發現時遭迷彩粗麻布包裹。連同這4名死者，警方在2010至2011年間於該海灘共發現11具遺骸，包括9名女子、一名男子和一名幼童，其中4人身分不明。

這宗懸案去年3月出現突破，調查人員透過州政府數據庫找到一輛案發時登記於霍伊爾曼（Rex Heuermann）名下的黑色雪佛蘭汽車，與一輛曾在一名女死者寓所外出現的車輛相似。當警方得悉該車資料時，他們已將搜尋範圍縮小到長島馬薩佩誇公園（Massapequa Park）一個區域的幾名男子，認為兇手就住在這範圍內。調查人員又得知兇手曾使用即棄手機在受害人失蹤前數小時聯絡對方，並發現有關通話來自霍伊爾曼位於馬薩佩誇公園的家附近及其曼哈頓辦公室附近。調查人員稱，一名自稱是兇手的人還曾用其中一名死者的手機致電其家人，稱自己與她性交後將對方殺死。今年1月，警方一直監視霍伊爾曼，並在他扔掉於辦公大樓外的薄餅盒找到毛髮，DNA檢測顯示與包裹其中一具屍體的麻布袋上的一條毛髮脗合。警方又發現，自當局去年2月成立專案小組調查後，霍伊爾曼用手機上網搜尋長島連環殺人案相關內容逾200次。

薄餅盒撿毛髮 與屍袋DNA脗合

警方上周四拘捕霍伊爾曼，他被控3項一級謀殺及3項二級謀殺罪，不准保釋。薩福克縣警察局長哈里森（Rodney Harrison）形容霍伊爾曼是「惡魔」，摧毁多個家庭。霍伊爾曼的律師稱，當局提出的證據極為間接，將在庭上抗辯。霍伊爾曼則哭着向律師說自己沒殺人。

這宗連環殺人案被視為近代最轟動連環殺人案之一，並成為小說及電影題材，包括Netflix劇集《失蹤的女孩：長島連續殺人事件》（Lost Girls）。

（BBC/紐約時報/法新社）