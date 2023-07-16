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「無聲殺手」漸成常態 歐美多地推熱浪等級制

【明報專訊】在全球氣候暖化下熱浪漸成新常態，諸如西班牙南部城市塞維利亞（Seville）和美國加州等地開始實施或草擬制定熱浪等級制，藉此採取適切需要的支援措施和提高公眾警覺。

「熱浪」一詞原指涉太陽活動周期，1890年代首用以形容極度炎熱天氣。據世界氣象組織（WMO）定義，熱浪為連續5日或以上單日最高氣溫高於當地往年同期平均氣溫5℃或以上。近30年間，歐洲、美洲和亞洲多地已陸續增訂酷熱警告，例如香港天文台2020年首次發出酷熱天氣警告，以標示氣溫33℃或以上，今年再增設「極端酷熱」級別，即預測普遍氣溫達35℃或以上。

近年面對熱浪頻仍的塞維利亞，去年6月創世界先河，實施熱浪3級警示制度，甚至仿效太平洋和大西洋的熱帶氣旋命名制度，以倒序西班牙字母為最酷熱的第三級熱浪命名。過去一年，當地兩度為持續逾40℃高溫發出第三級熱浪警示，即去年7月底熱浪「索埃」（Zoe）和今年6月26日起的熱浪「亞戈」（Yago）。

助規劃採取措施 評估致命可能

塞維利亞市政府表示，制定熱浪級別和命名，有助該市遇上熱浪時有所規劃和採取措施，幫助最受影響人士。市內專責部門會按晝夜溫度和濕度，以及天氣對人類健康潛在影響和致命可能，將熱浪由輕至重分為1至3級，並在不同熱浪級別下實行相應措施，例如開放市立游泳池、開放冷氣中心、派遣醫務人員探視長者或具風險人士等。

希臘多個城市去年也推出熱浪等級制，只是沒有命名。美國的洛杉磯、邁阿密、密爾沃基、堪薩斯城等亦已開始測試類似計劃，加州去年9月率全國之先制訂《熱浪等級機制法》，要求加州環境保護署2025年元旦前制定熱浪等級機制。

華盛頓智庫大西洋理事會洛克菲勒基金會復原力中心（Arsht-Rock）提醒熱浪是「無聲殺手」，可對經濟造成看不見破壞和人命損失，比其他氣候衍生危害可令更多人喪生，其危險「被嚴重低估和嚴重誤解」，制訂等級與命名有助提高警覺。

（科學人）

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