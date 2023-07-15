明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

普京提瓦格納參戰方案 普里戈任拒絕

【明報專訊】俄羅斯傭兵組織瓦格納集團上月24日兵變，總統普京5天後在克里姆林宮會見其領袖普里戈任及傭兵指揮官。普京在俄國《生意人報》周四（13日）刊登的訪問中，稱瓦格納在法律層面上並不存在，但這問題必須討論。

瓦格納集團在俄軍侵烏行動的角色關鍵，亦是俄軍攻佔烏東重鎮巴赫穆特的主力部隊，兵變後該組織和普里戈任的前景令人關注。普京在訪問中提到上月29日他與普里戈任等35名傭兵指揮官會面時，提出數個讓傭兵繼續作戰的方案，包括所有傭兵聚在一個地點繼續作戰，由原來的指揮官繼續領導。普京指傭兵指揮官都點頭同意，但普里戈任拒絕，稱傭兵成員不會同意該決定。

普京稱瓦格納法律上不存在

《生意人報》記者問及瓦格納會否被保留為作戰單位時，普京稱：「但瓦格納並不存在。（俄羅斯）沒有私人軍事組織相關法例。」但這問題必須在國會和政府之中討論。克宮發言人佩斯科夫昨日（14日）表示，像瓦格納這類組織的身份複雜，需要研究，被問及會否就私營軍事公司的地位訂立法例時，他表明當局會考慮，稱這樣做會令政府對這些私人戰士擁有更大直接控制權。

（路透社/ 中央社/中新社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕瓦格納集團（Wagner Group） 瓦格納兵變 俄軍侵烏 俄羅斯

上 / 下一篇新聞