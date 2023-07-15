普京提瓦格納參戰方案 普里戈任拒絕

瓦格納集團在俄軍侵烏行動的角色關鍵，亦是俄軍攻佔烏東重鎮巴赫穆特的主力部隊，兵變後該組織和普里戈任的前景令人關注。普京在訪問中提到上月29日他與普里戈任等35名傭兵指揮官會面時，提出數個讓傭兵繼續作戰的方案，包括所有傭兵聚在一個地點繼續作戰，由原來的指揮官繼續領導。普京指傭兵指揮官都點頭同意，但普里戈任拒絕，稱傭兵成員不會同意該決定。

普京稱瓦格納法律上不存在

《生意人報》記者問及瓦格納會否被保留為作戰單位時，普京稱：「但瓦格納並不存在。（俄羅斯）沒有私人軍事組織相關法例。」但這問題必須在國會和政府之中討論。克宮發言人佩斯科夫昨日（14日）表示，像瓦格納這類組織的身份複雜，需要研究，被問及會否就私營軍事公司的地位訂立法例時，他表明當局會考慮，稱這樣做會令政府對這些私人戰士擁有更大直接控制權。

（路透社/ 中央社/中新社）

（俄軍侵烏）