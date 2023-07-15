星交通部長酒店大亨涉貪被捕

易華仁禁接觸官方資源 王明星要求外遊

61歲的易華仁（S. Iswaran）是人民行動黨第四代（4G）領袖團隊的一員，歷任總理公署部長、貿工部長和通訊及新聞部長，於2021年5月轉任現職。貪污調查局周三（12日）宣布易華仁之前一日到局方協助調查，總理公署同日文告確認，李顯龍本月5日從貪污調查局局長得悉這宗案件，翌日批准調查易華仁等人，相關程序於本周二展開。李顯龍稱已經指示易華仁在調查完成前休假，職務會由財政部兼交通部高級政務部長徐芳達暫代。總理公署周四再指易華仁休假期間會留國，不准進入接觸官方資源或進入政府建築物。

當局未有公布易華仁涉及什麼案件，直至昨日當地酒店集團旅店置業（Hotel Properties）向新加坡交易所發出聲明，確認公司創辦人之一兼現任執行董事王明星（Ong Beng Seng）正跟貪污調查局合作，提供有關與易華仁互動的資訊，並被發出拘捕通知。聲明指王明星暫未被落案起訴，當日起會外遊，回國後會向局方上繳護照。

到昨晚坡媒指貪污調查局回覆其查詢時確認，易華仁和王明星都已在周二被捕，同樣獲得保釋，條件包括扣留護照，但可按個案審批暫時出國的申請。王明星因要求出國，故保釋金提高至10萬坡元。

77歲的王明星與妻子、石油大亨符運錫之女克里斯汀娜是新加坡著名富豪夫妻檔，他早年在外父的公司主管酒店業務，後跟外父合創旅店置業。他後來涉足娛樂和體育等行業，最為人所知的是一級方程式賽車（F1）大獎賽引入新加坡，並首度舉行夜戰。

新加坡一向以清廉為傲，政府高薪養廉，部分部長的年薪超過100萬坡元（約592萬港元）。

（海峽時報/CNA）