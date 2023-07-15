星交通部長酒店大亨涉貪被捕

【明報專訊】新加坡貪污調查局（CPIB）周五（14日）確認，本周傳出涉嫌貪污的交通部長易華仁與當地酒店大亨王明星被捕後獲得保釋。這宗涉貪案件為向來推銷政府廉潔的執政人民行動黨帶來打擊，儘管副總理黃循財等強調會以透明方式處理案件，重申對貪污零容忍，但外界仍關注本案會否影響該黨下屆大選的選情。
易華仁禁接觸官方資源 王明星要求外遊
61歲的易華仁（S. Iswaran）是人民行動黨第四代（4G）領袖團隊的一員，歷任總理公署部長、貿工部長和通訊及新聞部長，於2021年5月轉任現職。貪污調查局周三（12日）宣布易華仁之前一日到局方協助調查，總理公署同日文告確認，李顯龍本月5日從貪污調查局局長得悉這宗案件，翌日批准調查易華仁等人，相關程序於本周二展開。李顯龍稱已經指示易華仁在調查完成前休假，職務會由財政部兼交通部高級政務部長徐芳達暫代。總理公署周四再指易華仁休假期間會留國，不准進入接觸官方資源或進入政府建築物。
當局未有公布易華仁涉及什麼案件，直至昨日當地酒店集團旅店置業（Hotel Properties）向新加坡交易所發出聲明，確認公司創辦人之一兼現任執行董事王明星（Ong Beng Seng）正跟貪污調查局合作，提供有關與易華仁互動的資訊，並被發出拘捕通知。聲明指王明星暫未被落案起訴，當日起會外遊，回國後會向局方上繳護照。
到昨晚坡媒指貪污調查局回覆其查詢時確認，易華仁和王明星都已在周二被捕，同樣獲得保釋，條件包括扣留護照，但可按個案審批暫時出國的申請。王明星因要求出國，故保釋金提高至10萬坡元。
77歲的王明星與妻子、石油大亨符運錫之女克里斯汀娜是新加坡著名富豪夫妻檔，他早年在外父的公司主管酒店業務，後跟外父合創旅店置業。他後來涉足娛樂和體育等行業，最為人所知的是一級方程式賽車（F1）大獎賽引入新加坡，並首度舉行夜戰。
新加坡一向以清廉為傲，政府高薪養廉，部分部長的年薪超過100萬坡元（約592萬港元）。
（海峽時報/CNA）
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