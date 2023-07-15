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AI聊天機械人「變懶變笨」 網站流量及下載跌

【明報專訊】去年11月推出後成為全球熱話的人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT，最近有熱潮減退跡象，數據顯示ChatGPT網站流量及程式下載量均見下跌，亦有用戶指聊天機械人的表現較之前差。

由OpenAI開發的ChatGPT加強版「GPT-4」今年3月推出，功能較之前的版本更為強大，然而有用戶在社交網站及開發者論壇表示，ChatGPT提供的回應較數周前為差，指該AI變得「更懶」、「更笨」，容易出現更多錯誤或無意義的答案。

與此同時，互聯網分析公司Similarweb數據顯示，6月ChatGPT網站的流量較5月下跌近10%，另一數據分析公司Sensor Tower亦指iPhone的ChatGPT程式在5月推出後，其下載量在6月初達到高峰後亦逐步回落。

局限明顯憂政府監管 熱潮減退

新聞網站Search Engine Journal指出，使用量下跌顯示AI聊天機械人的局限變得明顯下，人們對AI聊天機械人的熱情或會減弱。報道亦指出院校的學期結束及憂慮各地政府或監管AI的應用，也可能是ChatGPT使用量下跌的原因。

OpenAI負責產品及合作的副總裁韋林德（Peter Welinder）周五在Twitter回應用戶的投訴稱，他們沒讓GPT-4變笨，反而是讓每個新版本都較前一個聰明，他認為人們覺得GPT-4較以前版本差，因為他們更常應用，因此注意到此前沒為意的問題。

（Search Engine Journal/華盛頓郵報）

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