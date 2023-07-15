沙特領中東施銀彈惹「體育洗白」質疑 搶球星競購英超勁旅 合併高球賽惹美調查

最新一輪爭議由沙特掀起。沙特主權財富基金「公共投資基金」（PIF）資助的LIV Golf高爾夫球巡迴賽去年開鑼，以巨額獎金吸引美國PGA巡迴賽好手參加，導致美國為首的職業高球壇分裂。雙方甚至對簿公堂。PGA指沙特向LIV注入「天文數字金額」以便「體育洗白（sportswash）沙特近期暴行」。PGA主席莫納漢（Jay Monahan）去年甚至暗示參與LIV的球手「背叛」9/11死難者遺屬（19名參與911襲擊的劫機者中，15名是沙特公民）。

無限資金挖角 美職業高球壇分裂

在這背景下，PGA和LIV上月宣布合併的消息份外令人震驚。這宗交易引發美國司法部展開反壟斷法調查，參議院也展開調查，指合併案令人關注「外國政府實體接管美國機構所帶來的風險」。不過，PGA兩高層日前到國會作供時，坦言與LIV「停火」是別無選擇，其中PGA巡迴賽管理機構董事會成員鄧恩（Jimmy Dunne）說：「他們擁有無限的視野和無限的資金……我擔心如果我們什麼都不做，最後他們將擁有高爾夫這個運動。」

《華爾街日報》報道，莫納漢在內部電郵向員工解釋，PGA已無法承受與沙特持續抗衡的成本。事實上，LIV背後的PIF財雄勢大，資產總值6500億美元（約5.07萬億港元），為PIF主席、沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）實現「2030願景」（Vision 2030）提供「彈藥」。體育界是PIF投資的重點領域之一，例如2021年以3億鎊收購英超球隊紐卡素。《金融時報》早前引述知情人士報道，沙特更已計劃成立一家價值數十億美元的投資公司，以擴大其在體育領域的利益。有報道指沙特目標是主辦2030年世界盃。

體育提升形象「轉移人權問題關注」

許多人權組織和一些國家的國會議員批評沙特通過投資體育改善形象，轉移國際社會對其人權問題關注。穆罕默德在一份美國情報報告中被指批准2018年導致記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殺的行動。穆罕默德否認參與。類似批評在卡塔爾獲世界盃主辦權後出現過。近年沙特、阿聯酋、卡塔爾等海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）成員國的人權問題受到關注。在GCC的6個國家中，有5個禁制同性戀，而整個地區普遍存在剝削勞工的擔憂。

海灣國稱為經濟轉型鋪路

海灣地區國家則解釋，投資體育不僅為建立軟實力，更為經濟轉型。Disruption Banking雜誌報道，除發展綠色能源外，海灣地區應對「石油時代之後日子」的另外兩大支柱，正是體育和銀行業。有專家指海灣地區湧入國際體育資本並非與「體育洗白」有關。喬治城大學卡塔爾分校訪問研究員兼副教授賴歇（Danyel Reiche）認為，沙特近年在體育和娛樂投資「是關於國家發展、社會變革以及向世界敞開大門」。

（金融時報/CNN/紐約時報）

（環球經緯）