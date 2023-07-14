華黑客被指入侵美官電郵 京斥假信息

美國國務院首先在上月16日發現政府機構的「電郵活動出現異常」，聯絡微軟即時作調查。微軟周二發網誌解釋，稱上月16日後數周內發現入侵電郵帳戶由位於中國、代號「Storm-0558」（暴風—0558）的黑客組織於5月15日發起，影響政府機構、相關客戶帳戶等25個組織。微軟評估「暴風—0558」集中於濫用電子憑證入侵電郵系統，蒐集情報等間諜活動，並已為所有客戶排除相關網襲。

消息指美商務部長中招

《紐約時報》昨引述多名華府官員透露，黑客針對攻擊個別的個人郵箱，拜登政府拒絕交代全部受事件影響的官員，初步調查相信計劃夏季結束前訪華、一直倡議加強對中國半導體等出口管制的雷蒙多是唯一郵箱被入侵的部長級官員。《華盛頓郵報》則稱，受影響電郵都並非機密，國防部、情報部門和軍方郵箱未受影響。白宮國家安全顧問蘇利文周三受美國廣播公司（ABC）訪問時稱，美方已迅速偵測得情况並成功防止系統續被入侵。至昨晚截稿，華府沒就事件直接點名批評中國政府。

（紐約時報/法新社/中央社）