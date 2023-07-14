明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

BBC主播捲性醜聞 妻公開身分指抑鬱入院

【明報專訊】英國廣播公司（BBC）一名星級主持涉嫌向未成年人士購買色情照片，引發各界關注和猜測。涉事主持的身分周三由其妻公開，證實為資深新聞主播愛德華茲（Huw Edwards，圖），妻子的聲明並沒明確指丈夫有買色情照，只稱丈夫受事件困擾，令精神問題惡化正住院。

知名主持涉買未成年人色情照一事，連續6天成為英國傳媒的頭版新聞及電視台主要新聞，各方紛猜測誰是加害者。至本周三，愛德華茲的妻子弗林德（Vicky Flind）發聲明確認丈夫為被謠傳者，稱鑑於近日有關報道，其家庭經歷5天相當困難的時刻後，代表其丈夫發出聲明，主要是因關心丈夫心理健康及保護他們的孩子。聲明並未明確指愛德茲有買色情照。

「10點新聞」主播愛德華茲家喻戶曉

弗林德稱丈夫有嚴重的心理健康問題，近年一直接受嚴重抑鬱症的治療，而過去數天的事件令情况惡化，愛德華茲再出現一次嚴重發作，正留院治療，在可見的未來都要留院。弗林德稱丈夫身體狀况良好的話，他計劃回應事件，又指愛德華茲上周四（6日）才首度獲悉有關指控。

現年61歲的愛德華茲為英國電視史上最知名面孔之一，他自1980年代起一直在BBC工作，從實習生晉升為BBC新聞最知名主持人之一。他除了主持BBC的旗艦晚間新聞節目「10點新聞」外，亦領導大選等多項重要新聞報道，去年9月8日英女王伊利沙白二世離世消息亦由他公布。

在弗林德公開丈夫為涉事者之前，調查指控的倫敦警察廳發聲明，稱調查人員認為沒資料顯示有發生刑事罪行，警方又指調查人員注意到傳媒報道有關涉事人的進一步指控，但沒收到相關細節，因此警方未有採取行動。

性醜聞上周五（7日）由英國《太陽報》率先引述一名涉事年輕人的母親的指控而作報道，指一名BBC主持從其孩子17歲起，持續3年間花3.5萬鎊（逾35萬港元）給其孩子為他拍攝色情照。但該年輕人其後透過代表律師指其母的指控「垃圾」，事件發展令人質疑《太陽報》的報道及其道德標準。

（BBC/衛報/法新社）

上 / 下一篇新聞