BBC主播捲性醜聞 妻公開身分指抑鬱入院

知名主持涉買未成年人色情照一事，連續6天成為英國傳媒的頭版新聞及電視台主要新聞，各方紛猜測誰是加害者。至本周三，愛德華茲的妻子弗林德（Vicky Flind）發聲明確認丈夫為被謠傳者，稱鑑於近日有關報道，其家庭經歷5天相當困難的時刻後，代表其丈夫發出聲明，主要是因關心丈夫心理健康及保護他們的孩子。聲明並未明確指愛德茲有買色情照。

「10點新聞」主播愛德華茲家喻戶曉

弗林德稱丈夫有嚴重的心理健康問題，近年一直接受嚴重抑鬱症的治療，而過去數天的事件令情况惡化，愛德華茲再出現一次嚴重發作，正留院治療，在可見的未來都要留院。弗林德稱丈夫身體狀况良好的話，他計劃回應事件，又指愛德華茲上周四（6日）才首度獲悉有關指控。

現年61歲的愛德華茲為英國電視史上最知名面孔之一，他自1980年代起一直在BBC工作，從實習生晉升為BBC新聞最知名主持人之一。他除了主持BBC的旗艦晚間新聞節目「10點新聞」外，亦領導大選等多項重要新聞報道，去年9月8日英女王伊利沙白二世離世消息亦由他公布。

在弗林德公開丈夫為涉事者之前，調查指控的倫敦警察廳發聲明，稱調查人員認為沒資料顯示有發生刑事罪行，警方又指調查人員注意到傳媒報道有關涉事人的進一步指控，但沒收到相關細節，因此警方未有採取行動。

性醜聞上周五（7日）由英國《太陽報》率先引述一名涉事年輕人的母親的指控而作報道，指一名BBC主持從其孩子17歲起，持續3年間花3.5萬鎊（逾35萬港元）給其孩子為他拍攝色情照。但該年輕人其後透過代表律師指其母的指控「垃圾」，事件發展令人質疑《太陽報》的報道及其道德標準。

（BBC/衛報/法新社）