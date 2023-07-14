分析：君權網絡深植 泰式民主缺陷

泰國1932年起實施君主立憲制至今，舉行了近30次全國眾議院選舉，有29任首相，但軍方也發動了20多次政變。分析指出，泰國政治和其他國家不同之處在於「君權網絡深埋於民主表層之下」，雖有選舉投票，惟真正控制國家政治的仍是被視為「半神」的泰王及其互為支持的軍方，兩者加上政治利益集團形成了「君權網絡」。發展至今，統治階層與民意漸行漸遠，王權、軍權與民權的直接衝突頻生。

軍方操控憲法法院 篩選非屬意者

皮塔昨未能取得參議院足夠票數支持拜相，也是受軍方和保皇派力阻。2017年軍政府修憲，規定參議院250席由軍方委任，且不准由政黨成員出任，這250名參議員與500名民選眾議員共同選首相，令軍方除了政變一途，可用「民主手段」確保非其屬意的人選難以拜相。反對派及學生領袖在2020年及2021年初的示威，主要訴求便是修改軍方制定的憲法。

在選首相前一天，憲法法院受理選委會指控皮塔參加大選時持有傳媒公司股權，違反選舉法一案，其裁決可令皮塔入獄及禁止從政。受軍方及保皇派領袖等傳統勢力影響的憲法法院，多年來一直被視軍方的政治工具，2007年該法院解散前首相他信領導的泰愛泰黨，2020年又解散受年輕人歡迎的新興政黨「未來前進黨」。

（綜合報道）