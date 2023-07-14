兩院表決不過關 泰改革派相位落空 皮塔得票未逾半 感謝13參議員「勇敢」支持

經過幾個小時辯論，昨天泰國首相選舉投票過程出奇迅速。根據2014年軍事政變後改寫的選舉規則，首相候選人須獲國會兩院過半數議席方能當選，換言之皮塔（Pita Limjaroenrat）須獲750席的過半數（376票）支持。雖然前進黨領導的8黨聯盟控制下議院500席中的312席，但由於250名參議員全由軍方委任，皮塔不易獲他們支持。結果皮塔昨獲324票支持，包括13名軍方委任的參議員，182票反對，199票棄權。投票期間多名議員缺席。

拒支持議員斥皮塔欲推翻王室

皮塔的前進黨在5月大選中贏得最多議席。該黨承諾實行重大改革，包括打破壟斷、終止徵兵制度、消除軍隊對政治的影響，以及修訂禁止批評君主制的嚴格法律「冒犯君主法」。在保守派中，涉及君主制的競選承諾具有高度爭議。在昨天投票前辯論中，該承諾被多次引用為議員不支持皮塔的原因。有人指摘他冒着引發混亂的風險，並試圖破壞王室。一名參議員表示：「很明顯，這個行動旨在推翻（王室）。作為參議員，我們怎麼能夠支持你這樣做呢？」

皮塔會後表示接受第一輪投票的結果，說：「感謝（參議員）勇敢反映民意的13票。我明白他們承受很大的壓力，還有一些無法讓他們與人民保持一致的誘因。但我不會放棄，我將再次制定策略。」

下周再投票 為泰黨或另作他選

皮塔仍可繼續競選首相。國會預計下周三（19日）再次投票，8黨聯盟的為泰黨可能在第二輪或第三輪投票中提名皮塔之外的候選人。

泰國瑪希敦大學（Mahidol University）副教授潘查達（Punchada Sirivunnabood）表示，就算皮塔再次競選，他也不太可能獲得足夠的支持通過。潘查達認為，皮塔難在參院爭取到更多支持票，「危險的是，在第一輪投票支持皮塔的那些（參議員）可能會在第二輪投票時受到其他參議員的游說而不再投票」。

潘查達表示，對於一些選民來說，選一名為泰黨候選人當總理是可以接受，包括那些僅想推翻自2014年政變以來一直掌權的巴育的人。但年輕人對這種安排可能不太滿意，並將抗議。

2020年王室改革抗議活動的先驅、人權律師兼活動家阿農（Arnon Nampa）周三晚在曼谷向人群演說：「明天如果我們被背叛，如果我們被阻止擁有由人民選出的政府，我們一定會站起來奮起抗爭。」

在昨天投票前，國會大樓附近的高架橋上放置了剃刀鐵絲網，而國會大樓周圍則放置了用於阻止示威者的貨櫃，足見氣氛之緊張。一名17歲前進黨支持者昨在國會外說：「我們泰國人有權表達意見，因為我們是一個民主國家。我們可以聚集抗議。」

（法新社/衛報/紐約時報）