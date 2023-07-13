「文青指標」風靡兩岸三地 港學者：內容糅合多元素

【明報專訊】米蘭昆德拉的小說曾享有「文青聖典」、「文青必讀」之稱。香港恒生大學中文系助理教授楊彩杰博士昨向本報表示，昆德拉的《生命中不能承受之輕》、《笑忘書》等小說的金句常被引用。她指出，昆德拉在《小說的藝術》中推崇《堂吉訶德》作者、西班牙小說家塞凡提斯（Miguel de Cervantes Saavedra），因此重視讀者能在小說中吸收知識，以《生命中不能承受之輕》為例，內容糅合音樂元素（昆德拉受父親薰陶懂音樂），哲學探討、捷克政治歷史、文學等跨範疇知識。
不過，楊彩杰認為昆德拉自《生命中不能承受之輕》後，作品中的捷克政治元素減少，漸漸失去「沉重感」，愈來愈「輕」。她認為，昆德拉終身未能獲得諾貝爾文學獎並不令人意外，因為現時諾貝爾獎得獎者的作品主題大多有時代意義和普世性。
昆德拉的小說在1990年代是華文地區文青必讀的經典，《生命中不能承受之輕》在台灣累計銷售超過10萬本。1980年代末，昆德拉的作品被譯成中文介紹到中國大陸，並掀起一波翻譯、閱讀潮，《生命中不能承受之輕》成了一代又一代年輕人的「精神之書」，當代知名作家莫言、余華、王安憶、畢飛宇等作家都曾是昆德拉的忠實讀者。
（綜合報道）
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