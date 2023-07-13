「文青指標」風靡兩岸三地 港學者：內容糅合多元素

不過，楊彩杰認為昆德拉自《生命中不能承受之輕》後，作品中的捷克政治元素減少，漸漸失去「沉重感」，愈來愈「輕」。她認為，昆德拉終身未能獲得諾貝爾文學獎並不令人意外，因為現時諾貝爾獎得獎者的作品主題大多有時代意義和普世性。

昆德拉的小說在1990年代是華文地區文青必讀的經典，《生命中不能承受之輕》在台灣累計銷售超過10萬本。1980年代末，昆德拉的作品被譯成中文介紹到中國大陸，並掀起一波翻譯、閱讀潮，《生命中不能承受之輕》成了一代又一代年輕人的「精神之書」，當代知名作家莫言、余華、王安憶、畢飛宇等作家都曾是昆德拉的忠實讀者。

（綜合報道）