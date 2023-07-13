明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

《生命中不能承受之輕》作者 享壽94 文壇巨匠米蘭昆德拉病逝

【明報專訊】小說《生命中不能承受之輕》捷克裔作家米蘭昆德拉周二（11日）在巴黎公寓病逝，享年94歲。他參加過1968年「布拉格之春」民主運動，1975年開始流亡法國，生活於另一個世界、另一種語言中，卻成就多本以諷刺極權政權，和將哲學思考與黑暗諷刺相結合來探索人性著稱的偉大作品。米蘭昆德拉圖書館館長庫比切克表示：「捷克文學和世界文學都失去了一位偉大的當代作家，也是作品被翻譯得最多的作家之一。」 捷克總理菲亞拉昨在Twitter致哀。

昆德拉（Milan Kundera）1929年4月1日生於布爾諾一個精英家庭，父親是鋼琴教師。昆德拉從父親裏學會了彈鋼琴，後來學習音樂學和作曲。他在高中開始寫詩，二戰後先後入讀布拉格查理大學和表演藝術學院，學習文學、美學、電影導演、劇本寫作等。

「捷克文學世界文學失偉大當代作家」

年輕時的昆德拉與他那個年代的很多年輕人一樣，加入了共產黨，但1950年因被指存在「個人主義傾向」而首次被開除出黨。他1967年出版的第一部小說《玩笑》講述一名因無傷大雅玩笑而被開除出大學和共產黨的年輕人，對捷克共產主義政權作了尖刻的描繪。這部小說是昆德拉從黨員走向流亡異見者的第一步。

昆德拉與後來成為捷克總統的劇作家哈維爾參加了1968年「布拉格之春」民主運動，運動後來被蘇聯領導的軍隊鎮壓，昆德拉因批評蘇聯入侵而被列入黑名單，作品成為禁書。

參加布拉格之春 1975年流亡法國

1975年，昆德拉與妻子流亡巴黎，其間繼續創作以捷克為背景的文學。他與祖國關係疏遠，用法語寫新作品，甚至阻止其中一些小說翻譯成捷克語（《生命中不能承受之輕》2006年才被翻譯成捷克語）。他曾告訴一名採訪者，他認為自己是法國人，而不是移民。他1981年歸化為法國公民。他流亡後第一部小說是《笑忘書》（1979），這本書使他喪失了捷克斯洛伐克公民身分，直至2019年才重獲捷克國籍。

1984年，昆德拉的《生命中不能承受之輕》出版，描寫布拉格之春背景下的三角戀，問世後暢銷全球，昆德拉也因此舉世聞名。該書後來被改編成電影《布拉格之戀》，大獲成功。他之後的作品政治元素逐漸減少，被形容為「在廣闊的哲學語境中思考政治問題」。

昆德拉的作品被翻譯成20多種語言，贏得了幾個文學獎，包括1987年「歐洲文學獎」、2020年「卡夫卡獎」。 他曾多次被提名諾貝爾文學獎，但從未獲獎。

翻譯過昆德拉作品的北京大學法語系教授董強，被稱為昆德拉「唯一亞洲學生」。他讚揚昆德拉是「最後的精神貴族」：「他對媚俗的批判，對現代性的懷疑，讓他有非常高的精神高度。」他認為，昆德拉是20世紀最重要的文學家之一。如果沒有昆德拉，現當代文學會無趣得多。

（法新社/路透社/德國之聲/BBC）

相關字詞﹕生命中不能承受之輕 米蘭昆德拉（Milan Kundera） 昆德拉

上 / 下一篇新聞