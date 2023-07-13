《生命中不能承受之輕》作者 享壽94 文壇巨匠米蘭昆德拉病逝

昆德拉（Milan Kundera）1929年4月1日生於布爾諾一個精英家庭，父親是鋼琴教師。昆德拉從父親裏學會了彈鋼琴，後來學習音樂學和作曲。他在高中開始寫詩，二戰後先後入讀布拉格查理大學和表演藝術學院，學習文學、美學、電影導演、劇本寫作等。

「捷克文學世界文學失偉大當代作家」

年輕時的昆德拉與他那個年代的很多年輕人一樣，加入了共產黨，但1950年因被指存在「個人主義傾向」而首次被開除出黨。他1967年出版的第一部小說《玩笑》講述一名因無傷大雅玩笑而被開除出大學和共產黨的年輕人，對捷克共產主義政權作了尖刻的描繪。這部小說是昆德拉從黨員走向流亡異見者的第一步。

昆德拉與後來成為捷克總統的劇作家哈維爾參加了1968年「布拉格之春」民主運動，運動後來被蘇聯領導的軍隊鎮壓，昆德拉因批評蘇聯入侵而被列入黑名單，作品成為禁書。

參加布拉格之春 1975年流亡法國

1975年，昆德拉與妻子流亡巴黎，其間繼續創作以捷克為背景的文學。他與祖國關係疏遠，用法語寫新作品，甚至阻止其中一些小說翻譯成捷克語（《生命中不能承受之輕》2006年才被翻譯成捷克語）。他曾告訴一名採訪者，他認為自己是法國人，而不是移民。他1981年歸化為法國公民。他流亡後第一部小說是《笑忘書》（1979），這本書使他喪失了捷克斯洛伐克公民身分，直至2019年才重獲捷克國籍。

1984年，昆德拉的《生命中不能承受之輕》出版，描寫布拉格之春背景下的三角戀，問世後暢銷全球，昆德拉也因此舉世聞名。該書後來被改編成電影《布拉格之戀》，大獲成功。他之後的作品政治元素逐漸減少，被形容為「在廣闊的哲學語境中思考政治問題」。

昆德拉的作品被翻譯成20多種語言，贏得了幾個文學獎，包括1987年「歐洲文學獎」、2020年「卡夫卡獎」。 他曾多次被提名諾貝爾文學獎，但從未獲獎。

翻譯過昆德拉作品的北京大學法語系教授董強，被稱為昆德拉「唯一亞洲學生」。他讚揚昆德拉是「最後的精神貴族」：「他對媚俗的批判，對現代性的懷疑，讓他有非常高的精神高度。」他認為，昆德拉是20世紀最重要的文學家之一。如果沒有昆德拉，現當代文學會無趣得多。

（法新社/路透社/德國之聲/BBC）