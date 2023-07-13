北京批北約公報混淆是非 反對「東進亞太」

外文部發言人汪文斌提到，北約聲稱是區域組織，卻突破自身條約規定的地理範圍，加速東進亞太，又指北約宣稱要捍衛「基於規則的國際秩序」，卻無視國際法和國際關係基本準則，干涉別國內政，捲入多場戰爭，販賣安全焦慮，唯恐天下不亂。他指北約東進亞太只會攪動地區緊張局勢，引發陣營對抗、甚至「新冷戰」，亞太國家不歡迎、很多北約國家不贊成「北約亞太化」，亞太地區也不需要「亞太版北約」。

中國駐歐盟使團周二指公報涉內容罔顧基本事實，肆意歪曲中方立場和政策，刻意抹黑中國。

北約峰會聯合公報以5大段篇幅談論31個成員國領導人對中國議題的共識，指「中華人民共和國明示的野心和脅迫政策，挑戰我們的利益、安全與價值觀」。公報認定中俄深化戰略伙伴關係，互相強化企圖破壞以規則為基礎的國際秩序，與北約的價值和利益背道而馳。

另外，《日經亞洲》周二引述知情人士稱，北約已將「在日本東京開設聯絡處」的相關表述從最終聯合公報中刪去。相關人士透露，設東京聯絡處議題在今次峰會「優先級別較低」，相關工作將推遲至今年秋季以後，可能在年底時作決定。

（中新社/CNN/日經亞洲）