朝射導彈 韓倡「亞太四國」框架維穩

日本防衛省昨表示，一枚彈道導彈約於上午9時59分從朝鮮內陸地區發射，上午11時13分左右落入朝鮮半島以東約550公里、日本專屬經濟區（EEZ）以外的日本海海域。該枚導彈飛行時間達74分鐘，打破了去年3月24日朝鮮首次試射「火星-15」的71分鐘飛行紀錄，是朝鮮所射導彈之中，飛行時間最長的。

在立陶宛出席北約峰會的韓國總統尹錫悅，周三（12日）在澳紐日韓「亞太四國」（AP4）峰會上，譴責朝鮮發射洲際導彈。他說：「今晨，我們在此間這麼商討全球安全之際，朝鮮又再發射洲際導彈了，再一次顯示大西洋的安全與太平洋的安全密不可分。」他認為AP4與北約應連成一氣，「建立強而有力的集體安全形勢」。他主張以朝鮮今次射洲際導彈為契機，使AP4與北約合作框架制度化，讓AP4在印太地區安保上發揮主導作用。

朝彈飛行歷時最長 料「火星-18」

韓聯社報道，韓國軍方和情報當局推斷朝鮮發射的是「火星-18」。「火星-18」是朝鮮目前唯一一款以「冷發射」（cold launch）方式發射的洲際導彈，即發射時不點火，靠發射筒彈射至相當高度才啟動引擎。此法可減省導彈推進劑，減輕導彈重量和縮小體積，能增加射程卻又縮短飛行時間。昨天它採用固體液料從平壤順安機場以高角度發射，從其周三飛射最高點超過6000公里、飛行距離逾1000公里推算，相信其射程達1.5萬公里，可覆蓋美國本土。

分析認為，從其射程看，這次試射跟朝鮮抗議美國偵察機犯境有關。朝鮮勞動黨副部長金與正及朝鮮防衛省前天分別指摘美軍偵察機頻頻飛越朝鮮半島東西岸的海上分界線，侵犯領空。

（韓聯社/Newsis/共同社/路透社）