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倡修欺君法觸動保皇 王室成相位角力焦點

【明報專訊】皮塔領導的前進黨主張修改可被判囚15年的冒犯君主法，但保皇派的民主黨表明因前進黨計劃修訂該法，不會支持皮塔任首相，令王室成為今次首相之爭背後角力的焦點。

新泰王光環褪色 政治生態生變

儘管數十年來泰王被奉為「半神」，但前進黨提出修訂冒犯君主法，反映近年席捲全國的文化轉變。雖然表面上看，泰王的肖像仍掛在各城市的街道和建築物上，但一些變化已出現，例如戲院播放電影前，許多人已不再聞國歌起立，諷刺迷因（meme）出現在社交網站，導致政府要下令移除。而最大轉變是政治上，對上一次2019年大選時，沒有政黨敢於提出修改冒犯君主法，但今屆大選前進黨不但敢於提出，還贏得最多議席，這一劇變是隨着2020年學生領導的反政府示威而出現，當年的示威除了反對軍方執政，也公開要求改革王室。

學者：欺君法打壓異己適得其反

批評者指出，軍方多年來一直以捍衛王室為由干預政治，並利用冒犯君主法打壓異見人士。泰國人權律師組織稱，與2020年反政府示威有關的1900宗起訴中，有約250宗是根據冒犯君主法提出。泰國烏汶大政治科學院院長提提蓬（Titipol Phakdeewanich）稱，利用冒犯君主法打壓異己只會適得其反，將王室拖入政治深淵。

前進黨表示，修改該法可防止法例被濫用及對王室有利。該黨希望將刑罰降至最多監禁一年，且只有王室宮務處可提出申訴。前進黨表示，部分參議員誤解他們想推翻君主制，其實前進黨是希望修改該法，以保持王室與民眾之間的良好關係。

（路透社）

相關字詞﹕皮塔（Pita Limjaroenrat） 冒犯君主罪 王室 泰國

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