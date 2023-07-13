泰選委臨陣出招 謀DQ改革派首相人選 今國會投票添變數 恐重演政治僵局

前進黨黨魁被指違規擁傳媒股份

選委會上月開始調查42歲的皮塔（Pita Limjaroenrat）是否明知自己不符資格，仍然參加今年5月14日的大選。根據選舉法，國會議員候選人不得擁有傳媒公司或持有傳媒公司股份，違者最高可被判囚10年及禁止從政20年。皮塔被指在大選時持有iTV公司4.2萬股股份，但皮塔稱股份是父親留下的遺產，他只是遺產管理人，且iTV早在2007年與政府的合約終止後停止營運，不再是傳媒公司。

不過，選委會周三表示，經調查後有證據顯示皮塔違反選舉法，將把調查結果交給憲法法院進一步審議，並向法院提出暫停皮塔議員資格。憲法法院初步定周三召開會議，未知何時裁決。前進黨昨發聲明指摘選委會未有按法例先通知皮塔就倉卒將案件移交憲法法院，未給予他答辯機會，批評是濫權。

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由於首相不一定由議員擔任，理論上皮塔仍有拜相資格，但選委員會的決定無疑打擊其當選機會。皮塔領導的前進黨在5月大選中奪得最多議席，目前獲8黨支持尋求籌組新一屆政府，結束前軍頭、現任首相巴育逾8年的執政。不過，皮塔必須獲得參眾兩院共750席中的過半數376席支持才可當選，皮塔的8黨聯盟在眾議院獲312席，意味他仍須爭取參議院最少64票支持才能拜相，但參議院250席全由軍方委任，難言有多少人會支持皮塔。參議員真（Jetn Sirathranon）昨天表示，「泰國首相必須莊重且無瑕」，選委會的決定將削弱他獲得的支持。

憲法法院昨亦表示，受理一宗針對前進黨及皮塔的投訴，指控其打算修改侮辱王室的法例，等同企圖推翻以泰王為國家元首的民主體制。法院給予前進黨及皮塔15天時間答辯。

前進黨承諾會修改嚴厲的「冒犯君主法」，早已惹保皇派不滿，參議員社里（Seree Suwanpanont）表明，因前進黨對冒犯君主法的立場，不會支持皮塔，「如果他們減輕刑罰，那麼任何人都可以批評君主，這將給國家帶來更多問題，大多數參議員的想法都是一樣」。不過，部分參議員表示會支持前進黨，以遵從民意。皮塔周日在集會上，便敦促議員勿違背民意。

眾議院第二大黨為泰黨雖承諾支持前進黨，但有專家指出，若皮塔未能獲得足夠支持，為泰黨可能會推選自己的首相候選人，甚至與保守派政黨合作。分析指出，若皮塔未能當選，可能會導致泰國陷入政治僵局，其支持者亦會示威抗議。曾領導反政府示威的阿農（Anon Nampa）在Twitter呼籲支持民主人士周三晚在包括曼谷在內最少5個城市示威，揚言「要為破壞民主報復」。

（衛報/路透社/法新社）