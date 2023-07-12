烏官員：瓦格納曾闖俄基地圖取核武

按聯合國報告，涉事的「沃羅涅日-45」（Voronezh-45）核武基地是俄國12個國家級核武存放設施之一。依據網上片段、居民訪問等，6月24日一小隊瓦格納部隊曾出沒於該核武庫以外約100公里的塔洛瓦亞（Talovaya）並遭遇俄軍攻擊，一架俄國直升機被擊落，兩名機師身亡。

不過，布達諾夫（Kyrylo Budanov）指當日瓦格納戰士實際上已進入核設施內，與核武「只隔着門」。他稱那些僱傭兵想去該基地取一批小到可放進背囊、輕到單人都可使用的小型核武，惟「軍火庫關了門，他們無法進入技術區」。他說：「假如你準備戰鬥到最後，那是大大增加籌碼的設施之一。」

稱軍火庫關門 叛軍未能入

路透社指未能證實是否真有其事，惟引述接近克里姆林宮兼與俄軍有聯繫的消息人士報道，稱當天一批瓦格納戰士「成功闖進一個有特殊利益的區域，而因為有核武儲存於那裏，惹起美國人不安」。

另有烏東俄軍佔領區的知情人士表示，事件引發克里姆林宮關注，並成為白俄羅斯緊急斡旋、使兵變在6月24日當晚就結束的催化劑。路透社說，美國官員一直擔心俄羅斯的核武會隨國內衝突而落入流氓手裏。

（路透社）

（俄軍侵烏）