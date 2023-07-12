明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

烏官員：瓦格納曾闖俄基地圖取核武

【明報專訊】烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫在路透社周一（10日）發表的專訪中稱，僱傭兵瓦格納部隊上月24日兵變期間曾進入沃羅涅日州的核基地，企圖獲取一批冷戰年代小型核武以增加「兵變籌碼」。路透社指未能證實相關說法，布達諾夫未有提供實證、未有說明是否有和美國或其他盟友談及此事，亦沒解釋為何瓦格納士兵最後撤走。

按聯合國報告，涉事的「沃羅涅日-45」（Voronezh-45）核武基地是俄國12個國家級核武存放設施之一。依據網上片段、居民訪問等，6月24日一小隊瓦格納部隊曾出沒於該核武庫以外約100公里的塔洛瓦亞（Talovaya）並遭遇俄軍攻擊，一架俄國直升機被擊落，兩名機師身亡。

不過，布達諾夫（Kyrylo Budanov）指當日瓦格納戰士實際上已進入核設施內，與核武「只隔着門」。他稱那些僱傭兵想去該基地取一批小到可放進背囊、輕到單人都可使用的小型核武，惟「軍火庫關了門，他們無法進入技術區」。他說：「假如你準備戰鬥到最後，那是大大增加籌碼的設施之一。」

稱軍火庫關門 叛軍未能入

路透社指未能證實是否真有其事，惟引述接近克里姆林宮兼與俄軍有聯繫的消息人士報道，稱當天一批瓦格納戰士「成功闖進一個有特殊利益的區域，而因為有核武儲存於那裏，惹起美國人不安」。

另有烏東俄軍佔領區的知情人士表示，事件引發克里姆林宮關注，並成為白俄羅斯緊急斡旋、使兵變在6月24日當晚就結束的催化劑。路透社說，美國官員一直擔心俄羅斯的核武會隨國內衝突而落入流氓手裏。

（路透社）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕核武 俄羅斯 瓦格納兵變

上 / 下一篇新聞