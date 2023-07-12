「中俄聯手削弱國際秩序 違北約利益」

峰會公報形容北京「所闡述的雄心和脅迫政策」挑戰北約的利益、安全和價值觀，但對其戰略、意圖和軍事建設保持不透明，指中方的「惡意混合戰和網絡戰行動」針對北約成員國和損害同盟安全，而且尋求利用經濟槓桿創造戰略依賴和提升影響力。公報又指，中俄正相輔相成地嘗試削弱以規則為基礎的國際秩序，跟北約價值觀和利益背道而馳。

北約秘書長：華正從「俄軍事失敗」汲教訓

然而，公報強調北約對跟中國進行建設性接觸仍保持開放態度，包括建立對等的透明機制，以捍衛北約的安全利益。

這說法跟斯托爾滕貝格的《外交事務》文章基調脗合，他強調如果普京在烏克蘭戰爭中獲勝，將向其他專制政權發出信息，即它們可以通過武力實現目標，「特別是中國正在關注俄羅斯為其侵略行為所付出的代價或所獲回報。中國正汲取莫斯科的軍事失敗教訓以及國際社會的反應」。但他強調北約不將中國視為敵手，「我們必須繼續與北京接觸，以應對當今全球挑戰，包括核擴散和氣候變化」。

斯托爾滕貝格今年初訪問韓國、日本期間亦曾提及「中國威脅」，北京指摘他在亞太推動冷戰思維和陣營對抗。在烏克蘭危機立場上，中國屢重申核心立場是勸和促談。

（綜合報道）