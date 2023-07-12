「扭計」謀私利 埃爾多安得失待觀望

重啟入歐F-16進程 經濟國防搶分

政治網媒「中東之眼」（MEE）土耳其分局長索伊盧（Ragip Soylu）指出，從埃爾多安簽署跟烏克蘭的無人機合約、將寄居土國的亞速營戰俘交回烏克蘭和宣布支持烏克蘭加入北約等，可以看到他在暗示更親西方的外交政策，同意批准瑞典加入北約只是最新例子，而背後理由很簡單：經濟。

土耳其經濟之差已迫使埃爾多安連任後重新起用採取正統經濟政策的財金官員，索伊盧認為，埃爾多安如今再走較親西方路線，反映他很可能認為單靠俄羅斯（按：烏戰爆發後湧入）和海灣國家（按：跟沙特等破冰所帶來）的資金，不足以支持土耳其經濟。

在峰會前3天，美土每天都有高層電話對話（8日：土外長菲丹與拜登；9日：埃爾多安與拜登；10日：菲丹與拜登），顯然正醞釀新動作。斯德哥爾摩大學學者懷特（Jenny White）此前接受本報訪問時，已提到埃爾多安的終極目標，可能就是F-16戰機供應。

自瑞典和芬蘭去年提出要加入北約後，拜登政府已在小心翼翼地不將此事掛鈎下表態不反對土耳其採購F-16，問題是兩黨美國國會高層仍對安卡拉抱持戒心——因埃爾多安採購俄製S-400防空系統，美國關切軍備泄密風險（尤其是新世代的F-35戰機），特朗普政府在任期尾聲對土耳其展開經濟制裁，令後者的軍事現代化步伐受阻。埃爾多安的「瑞典牌」似乎有助爭取拜登政府在紓緩甚至解封打壓上出力，但美國兩黨議員看法會否有變仍待觀望。

損北約團結 加深歐美戒心

然而，北約傳統上講求（至少表面上）保持團結，土耳其為求一己私利不斷扭計，在歐美政治領袖眼中可能是處處失分。美籍印度裔評論家戈什（Bobby Ghosh）便質疑，土耳其以瑞典來勒索，可能正正斷掉加入歐盟之路。然而，土耳其開天殺價背後目的不一定就是真正加入歐盟，索伊盧便分析指這可能只是煙幕，「埃爾多安可能再次採用2002年至2013年之間的劇本：利用加入歐盟進程作為吸引投資者的支柱」。

明報記者