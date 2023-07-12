北約之路 瑞典獲放行烏程序簡化 土匈轉軚撐瑞現剩程序 峰會公報提免烏加盟路線圖

在峰會揭幕前夕，土耳其總統埃爾多安、瑞典首相克里斯特松和北約秘書長斯托爾滕貝格先行會面，會後北約發表新聞稿，確認瑞典有處理土耳其的「合法安全關切」，瑞、土將建立新的雙邊「安全契約」，每年舉行部長級會議，瑞方將在首場會議展示以反恐為基礎、全面落實去年兩國連同芬蘭所簽署三方備忘錄提出的路線圖。北約另會設立「反恐特別協調官」一職。

瑞、土又同意提升雙邊經濟合作，前者會積極支持重啟土耳其加入歐盟的進程，包括將歐盟-土耳其關稅同盟現代化和簽證自由化（即免簽旅遊待遇）。土耳其按此會將瑞典加入北約的條約草案提交到國會，政府會跟國會密切合作以確保獲批准。到昨日，匈牙利外長也宣布轉軚「放行」瑞典，並指完成國會批准程序只剩技術問題。

美歡迎 俄暗示意料之中

在北約發表新聞稿後，美國總統拜登表示歡迎埃爾多安同意推動土耳其國會迅速批准瑞典加入北約，「我已準備好跟埃爾多安總統及土耳其在提升歐洲-大西洋地區防衛和威懾能力的合作」。美、土防長則通電話，討論美國國防部支持土耳其軍事現代化等議題。

白宮國安顧問蘇利文昨日在記者會被問到土耳其對F-16戰鬥機的求購問題時，強調拜登連月以來一直明言支持交易，因這符合美國和北約的利益，但在公開和私下場合的評論都沒有此前置條件，拜登政府現計劃「諮詢國會以推進」這項交易。他又指拜登一向支持土耳其加入歐盟。

克宮發言人佩斯科夫則在例行記者會上稱：「沒有人想看到土耳其在歐洲，我指（沒有）歐洲人，我們的土耳其伙伴也不應戴上玫瑰色眼鏡（按：比喻過於樂觀）」。他明言俄方也從未在土耳其處理瑞典加入北約的問題「戴上玫瑰色眼鏡」，「土耳其有其義務，這不是秘密」。

烏總統：北約予安全 烏助其更強

而在莫斯科警告為紅線的烏克蘭加入北約問題上，進展仍有限。「北約-烏克蘭理事會」今日將舉行首次國家元首和政府首腦級會議，與會的澤連斯基出發前表明，倘若烏克蘭未獲就入盟邀請或正式入盟設定時間框架，將會是「前所未見和荒唐」。

北約峰會昨日發表的聯合公報表示，成員國同意「烏克蘭的未來是在北約」，重申2008年布加勒斯特峰會上的承諾，即烏克蘭將會成為北約一員，而在這次峰會上則承認烏克蘭跟歐洲-大西洋地區全面一體化的路徑不再需要MAP的指標暨路線圖。北約各成員國未來會繼續支持和評估烏克蘭在軍事協同作戰能力的進展，以及在民主和安全領域的額外所需改革，並在外長會議作年度評估，「當同盟成員國同意和條件符合後，我們即能夠向烏克蘭發出邀請加入同盟」。

澤連斯基同日稍後在立陶宛總統瑙塞達陪同下，於維爾紐斯街頭發表演說，強調「北約會給予烏克蘭安全，烏克蘭會令北約更強大」。

聯合公報也有提到中國和印太地區議題（見另稿）。

（綜合報道）