BBC性醜聞羅生門 事主斥母爆料「垃圾」

爆料家長堅持說法

英國《太陽報》上周五報道，一名母親聲稱其孩子17歲起與一名BBC著名男主持展開網聊，對方在3年間花了3.5萬鎊（逾35萬港元）買入其孩子的色情照片。事件引起社會關注，BBC周日宣布已將涉事男主持停職。

然而，周一晚BBC六點鐘新聞報道，指當天接獲現年20歲當事人的代表律師致函。該信聲稱其委託人與母親關係疏離，該名母親和英國《太陽報》的陳述「一派胡言，毫無事實根據」。該信寫道：「我們的委託人與該BBC名人之間，沒有發生任何不恰當或不法之事，《太陽報》報載指控均屬垃圾。」信中又批評《太陽報》和BBC並沒接觸相關當事人。即使被指是受害者的當事人上周五晚通過WhatsApp向《太陽報》作出否認，但對方依然發表「不恰當文章」。

英國《太陽報》發言人回應BBC周一報道，稱《太陽報》的報道「有證據支持」事件中那對家長的憂慮。BBC新聞部表示，該年輕人並未直接聯絡過他們，因此不知其身分。

另一青年稱遭星級主持兜搭恐嚇

BBC昨報道，再有一名年約20歲的青年聲稱之前在交友程式被星級主持兜搭，稱被星級主持施壓見面，但沒有應承。該青年暗示會在網上公開星級主持姓名後，收到對方充斥粗言穢語咒罵短訊。

（路透社/BBC）