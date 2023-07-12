明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

歐洲去夏熱浪6萬亡 見新高 研究指各國對策落後 警告2050熱死人數倍增

【明報專訊】周一（10日）發表的研究結果顯示，歐洲去年夏季有超過6.1萬人因高溫喪命，數字打破紀錄，死者大多數為80歲以上長者。研究報告指各國應對熱浪策略已追不上氣候暖化的速度，2050年「熱死」人數恐逾12萬，呼籲採取進一步措施。另外，聯合國昨天表示，上周是全球有紀錄以來最熱的一周，預計高溫紀錄會繼續被打破。

歐洲是去年全球升溫最快的洲，多國出現熱浪和旱情，並爆發多場大規模山火。法國去年夏季溫度較之前一年同期高2.43℃，瑞士高2.3℃，意大利高2.28℃。歐盟統計局的數字顯示，去年夏季歐洲死亡人數不尋常地增加，但未有確實證據顯示與高溫有關。

死者多80歲以上 63%女性

西班牙巴塞隆拿全球衛生研究所和法國衛生研究所INSERM聯合研究，分析涉及5.43億人口的歐洲35個國家823個地區在2015至2022年的溫度和死亡率，然後利用電腦模型模擬每個地區去年每周的情况，估算出因高溫額外死亡的人數。

研究結果發現在去年5月30日至9月4日期間，估計有61,672宗死亡個案與高溫有關，單是7月18至24日超級熱浪周期間，就有超過1.16萬人熱死，研究人員形容數字「甚高」。根據這項發表在《自然醫學》（Nature Medicine）期刊的研究，高溫死者大多數為80歲以上長者，其中約63%為女性。

研究警告，各國目前應對氣候暖化的措施追不上溫室效應，除非採取更多措施應對高溫，否則到了2030年，歐洲每年平均會有超過6.8萬人熱死，2040年時會增至9.4萬人，2050年時會超過12萬人。

聯國：上周高溫破紀錄 將更熱

今年高溫情况恐較去年更差。聯合國世界氣象組織周一公布的初步研究結果顯示，上周是地球有紀錄以來最熱的一周，隨着厄爾尼諾現象重臨，預期會有更多紀錄被打破。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）上周說，「我們現在正在見證的情况，表明氣候變化已經失控」。

（法新社/中央社）

相關字詞﹕歐洲 熱浪 溫室效應 全球暖化

上 / 下一篇新聞