歐洲去夏熱浪6萬亡 見新高 研究指各國對策落後 警告2050熱死人數倍增

歐洲是去年全球升溫最快的洲，多國出現熱浪和旱情，並爆發多場大規模山火。法國去年夏季溫度較之前一年同期高2.43℃，瑞士高2.3℃，意大利高2.28℃。歐盟統計局的數字顯示，去年夏季歐洲死亡人數不尋常地增加，但未有確實證據顯示與高溫有關。

死者多80歲以上 63%女性

西班牙巴塞隆拿全球衛生研究所和法國衛生研究所INSERM聯合研究，分析涉及5.43億人口的歐洲35個國家823個地區在2015至2022年的溫度和死亡率，然後利用電腦模型模擬每個地區去年每周的情况，估算出因高溫額外死亡的人數。

研究結果發現在去年5月30日至9月4日期間，估計有61,672宗死亡個案與高溫有關，單是7月18至24日超級熱浪周期間，就有超過1.16萬人熱死，研究人員形容數字「甚高」。根據這項發表在《自然醫學》（Nature Medicine）期刊的研究，高溫死者大多數為80歲以上長者，其中約63%為女性。

研究警告，各國目前應對氣候暖化的措施追不上溫室效應，除非採取更多措施應對高溫，否則到了2030年，歐洲每年平均會有超過6.8萬人熱死，2040年時會增至9.4萬人，2050年時會超過12萬人。

聯國：上周高溫破紀錄 將更熱

今年高溫情况恐較去年更差。聯合國世界氣象組織周一公布的初步研究結果顯示，上周是地球有紀錄以來最熱的一周，隨着厄爾尼諾現象重臨，預期會有更多紀錄被打破。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）上周說，「我們現在正在見證的情况，表明氣候變化已經失控」。

（法新社/中央社）