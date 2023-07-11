美總統參選人德桑蒂斯視華「頭號威脅」

揚言撤最惠國待遇

德桑蒂斯在訪問表示：「我認為我們需要意識到，過去30年來就中國共產黨獲最惠國待遇地位、加入世界貿易組織的實驗是失敗。」他表示美國需獨立於中國，不能將美國工業基礎的關鍵部分外包予「不關心美國利益、為美國頭號地緣政治威脅」的國家。

被問是否支持取消中國的最惠國待遇時，德桑蒂斯說：「我贊成這樣做。我想我們可能需要國會配合，但我會採取適當的行政措施，以期能夠讓我們朝着那方向進行。」他續指若當選總統，其政府將承認中國為威脅。

美國參議院在2000年投票通過給予中國永久性正常貿易關係地位（PNTR，又稱最惠國待遇地位），然而中美關係近年變得緊張，中國亦發展成全球第二大經濟體，佔全球GDP總值約18%，美國有愈來愈多聲音要求取消中國的最惠國待遇地位，而有關決定須經國會批准。

今年3月美國眾議院通過《中國不是發展中國家法》法案，要求美國國務院對國際組織施加影響，不再視中國為發展中國家，及勸說國際組織不要讓中國得到任何給予發展中國家的特殊待遇。法案沒交到參議院審理，但有參議員亦提出類似的《終止與中國正常貿易關係法案》。

惟華府正尋求修補兩國關係，上周四起訪問中國4天的美國財長耶倫在過去的周末稱與中方高級官員的對話坦誠及有建設性，有助穩定兩國關係。

（路透社/衛報/霍士新聞）